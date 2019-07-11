Суханбердиеву приговорили к штрафу и освободили в зале суда

Суханбердиеву признали виновной в злоупотреблении полномочиями и приговорили к штрафу в размере 2500 МРП (5,9 млн тенге на момент совершения преступления. - Прим. агентства). Суд также учел время пребывания вице-министра под стражей из расчета 4 МРП за 1 день и засчитал его в качестве выплаты штрафа. Ей также пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе. Кроме того, судья внес представление о лишении экс-чиновницы медали "Ерен енбегы ушын".
После оглашения приговора Суханбердиеву освободили из-под стражи.
Еще одной обвиняемой по делу - директору одной из школ Нур-Султана Елене Шеверняевой - назначили штраф в размере 500 МРП (1, 2 млн тенге. - Прим. агентства).
Напомним, 6 июня Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал в отношении подозреваемой Эльмиры Суханбердиевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Она подозревалась в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Позже председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что подозреваемая пошла на сделку со следствием. Накануне прокурор запросил в качестве наказания для Суханбердиевой штраф в размере 2500 МРП, а также сообщил, что вице-министр признала свою вину и заключила процессуальное соглашение с прокуратурой.
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