Вице-министр образования и науки Суханбердиева дала признательные показания

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане идет суд над вице-министром образования и науки Эльмирой Суханбердиевой, передает Kazakhstan Today.

В суде гособвинитель Нурлан Бекмагамбетов сообщил, что вина Эльвиры Суханбердиевой подтверждается ее признательными показаниями, показаниями свидетелей, подозреваемых, в результате НДС и другими материалами уголовного дела. Он также отметил, что подозреваемая полностью признала свою вину в указанном деянии, сообщает телеканал " Хабар 24 ".

Гособвинитель запросил для вице-министра наказание в виде штрафа в размере 2500 МРП с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Подсудимая в суде сказала, что согласна с предъявленным обвинением.

Да, я хотела, чтобы 41 ребенок, сироты и многодетные, получили планшеты. С этим я согласна. Давление в ходе судебного разбирательства не оказывалось. Всё было в законе. Я согласна с мерой наказания. Я сумму знаю, я с квалификацией согласна", - заявила Э. Суханбердиева.

Судья уточнил, согласна ли подсудимая с обвинением в части пожизненного запрета занимать должности на государственной службе.

Да, я согласна. Осознаю", - ответила Эльмира Суханбердиева.

Адвокат Эльмиры Суханбердиевой Амренова Айгуль попросила суд уменьшить сумму штрафа в связи с тем, что, несмотря на нанесение ущерба подведомственной организации, Эльмира Суханбердиева никакой финансовой выгоды не получила.

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