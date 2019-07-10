Вице-министр образования и науки Суханбердиева дала признательные показания

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане идет суд над вице-министром образования и науки Эльмирой Суханбердиевой, передает Kazakhstan Today.
В суде гособвинитель Нурлан Бекмагамбетов сообщил, что вина Эльвиры Суханбердиевой подтверждается ее признательными показаниями, показаниями свидетелей, подозреваемых, в результате НДС и другими материалами уголовного дела. Он также отметил, что подозреваемая полностью признала свою вину в указанном деянии, сообщает телеканал "Хабар 24".
Гособвинитель запросил для вице-министра наказание в виде штрафа в размере 2500 МРП с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Подсудимая в суде сказала, что согласна с предъявленным обвинением.
Да, я хотела, чтобы 41 ребенок, сироты и многодетные, получили планшеты. С этим я согласна. Давление в ходе судебного разбирательства не оказывалось. Всё было в законе. Я согласна с мерой наказания. Я сумму знаю, я с квалификацией согласна", - заявила Э. Суханбердиева.
Судья уточнил, согласна ли подсудимая с обвинением в части пожизненного запрета занимать должности на государственной службе.
Да, я согласна. Осознаю", - ответила Эльмира Суханбердиева.
Адвокат Эльмиры Суханбердиевой Амренова Айгуль попросила суд уменьшить сумму штрафа в связи с тем, что, несмотря на нанесение ущерба подведомственной организации, Эльмира Суханбердиева никакой финансовой выгоды не получила.
Напомним, 6 июня Специализированный межрайонный следственный суд санкционировал в отношении подозреваемой Эльмиры Суханбердиевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Позже председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что подозреваемая пошла на сделку со следствием.
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