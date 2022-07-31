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В Алматинской области должностных лиц ДЧС осудили за взятки

30.07.2022, 14:26 21686
ТАЛДЫКОРАГАН. 30 ИЮЛЯ - Талдыкорганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении должностных лиц ДЧС по фактам взяточничества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области, экс-заместитель начальника ДЧС за получение взятки осужден к штрафу в размере 6,7 миллиона тенге. 
 
Также начальник ОЧС города Конаева за неоднократное получение взяток приговорен к штрафу в размере 47,1 миллиона тенге. 
 
Этим же приговором руководитель игрового зала казино "Золотое руно" за дачу взятки осуждена к штрафу в размере 6,7 миллиона тенге. 
 

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе, а также специальных званий полковника и подполковника гражданской защиты соответственно. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в департаменте.

 

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Из-за ситуации с интернет-мошенничествами в РК к дисциплинарной ответственности привлечены 11 руководителей полиции

30.07.2022, 21:06 14551
Из-за ситуации с интернет-мошенничествами в РК к дисциплинарной ответственности привлечены 11 руководителей полиции
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Казахстане из-за ситуации с интернет-мошенничествами к дисциплинарной ответственности привлечены 11 руководителей территориальных подразделений полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Принимаемые меры в текущем году способствовали снижению интернет-мошенничеств на 18,5% (с 11 843 до 9 654). Однако, в связи с появлением новых мошеннических схем, а также ненадлежащей работой оперативных подразделений по их раскрытию ситуация далека от идеальной. Проанализировав работу государственных и правоохранительных органов по противодействию преступлениям указанной категории, Генеральной прокуратурой в адрес МВД внесено представление об устранении нарушений законности, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 11 руководителей территориальных подразделений полиции", - сообщил в своем ответе на депутатский запрос исполняющий обязанности генерального прокурор Булат Дембаев. 

 
Кроме того, под председательством первого заместителя генерального прокурора 12 июля проведено межведомственное совещание с участием руководителей задействованных органов по вопросам реализации мероприятий Дорожной карты. 
 

По результатам совещания, уполномоченным органам даны поручения по улучшению качества досудебного расследования, а также об активизации информационно-профилактической работы по повышению финансовой грамотности граждан, в том числе по интернет-мошенничествам и телефонным мошенничествам", - добавил Булат Дембаев.

 

В Алматы полицейские устроили погоню за грабителем

30.07.2022, 17:47 18271
В Алматы полицейские устроили погоню за грабителем
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - В Алматы полицейские устроили погоню за преступником, который отобрал у 19-летнего парня мопед, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, нападавший стал душить молодого человека, требуя у него ключи от мопеда. Инцидент произошел около пяти часов вечера на пересечении улиц Северное кольцо и Геологов. 
 

Ограбленный юноша сразу же сигнализировал о случившемся в полицию. Первыми отреагировали экипаж патрульной полиции "Буран-161" и следственно-оперативная группа. Они получили ориентировку и стали преследовать злоумышленника. "По горячим следам" задержан гражданин Б., 1984 года рождения, ранее уже имевший судимость. Он был задержан у себя дома, в душевой. Двухколесное транспортное средство изъято и в процессуальном порядке возвращено владельцу", - проинформировал начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов. 

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по пункту 1 части 2 статьи 191 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС.


 

В Алматы пресечены 7 фактов торговли людьми

30.07.2022, 12:35 24121
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - В Алматы пресечены 7 фактов торговли людьми, сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции города Руслан Смагулов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Только с начала этого года сотрудниками нашего подразделения выявлено семь уголовных правонарушений, связанных с трафиком людей. В частности, пять фактов - организация и содержание притонов для занятия проституцией, один случай вовлечения несовершеннолетней в проституцию и одна попытка продать новорожденного ребенка. По указанным эпизодам в настоящее время проводится досудебное расследование. Виновные непременно ответят за содеянное строго по закону", - цитирует Polisia.kz Руслана Смагулова. 

 
Он также подчеркнул важную роль общественности и НПО в противодействии торговле людьми. 
 

Жертвой торговли людьми может стать любой человек. Как показывает практика, не защищены даже несовершеннолетние подростки и грудные младенцы", - добавил Руслан Смагулов. 


Ранее сообщалось, что ежегодно регистрируются около 100 досудебных расследований по фактам торговли людьми.
 

В Алматинской области задержали подозреваемых в сбыте рогов сайги в КНР

30.07.2022, 12:13 24631
В Алматинской области задержали подозреваемых в сбыте рогов сайги в КНР
Фото: ДП Алматинской области
КОНАЕВ. 30 ИЮЛЯ - В Алматинской области задержаны 25- и 43-летний подозреваемые в сбыте рогов сайги, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента полиции Алматинской области, в ходе оперативных работ у задержанных было изъято 500 килограммов сайгачьих рогов. 
 

По предварительным данным, подозреваемые пытались сбыть дериваты в КНР за 55 млн тенге. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК. Задержанные взяты под стражу. Проводятся все необходимые следственные действия", - сообщил заместитель начальника ДП региона Ельдар Абдикенов. 

 
В настоящее время выясняется, в какой местности и какое время производился незаконный отстрел животных и сбор их рогов. 
 
Ранее сообщалось, что в Алматинской области у браконьеров изъяли 13 мешков с рогами сайгаков.
 

Мошенник обманул жительниц Усть-Каменогорска на 3,4 млн тенге

29.07.2022, 20:50 40631
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 ИЮЛЯ - В Ульбинский ОП УП Усть-Каменогорска поступило обращение пяти девушек, ставших жертвами мошенника, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
23-летний житель города под предлогом оказания денежной помощи оформил на них дорогостоящие смартфоны и смарт-часы. Общая сумма ущерба составила около 3,4 млн тенге, сообщает Polisia.kz
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном. Выяснилось, злоумышленник по наработанной схеме обещал своим знакомым помочь финансово, оформив денежный заем в микрофинансовой организации, однако, воспользовавшись доверчивостью знакомых, оформил на них товарный кредит. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 190, часть 1, УК РК "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
 

Арестованы хулиганы, устроившие потасовку на территории аэропорта в Алматы

29.07.2022, 19:54 41961
Арестованы хулиганы, устроившие потасовку на территории аэропорта в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Хулиганам, устроившим потасовку на территории Международного аэропорта Алматы, санкционирован арест, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, в ночь на 26 июля трое пьяных мужчин на автомобильной парковке воздушной гавани устроили драку. На требования сотрудников полиции дерущиеся отреагировали агрессией. 
 
Один из них - гражданин У., 1994 года рождения, ранее судимый, разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел в воздух. В результате участники потасовки были задержаны. Они жители Алматинской и Туркестанской областей. Двое ранее уже были судимы за ограбление человека и кражу чужого имущества. Действия фигурантов квалифицированы по статье 293, часть 2, УК РК "Хулиганство". По данному факту проводится досудебное расследование, сообщает Polisia.kz

 
Орган досудебного расследования ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых "содержание по стражей". Прокурором Турксибского района оно было поддержано. Следственный суд санкционировал арест трех участников преступления.

 

Со счетов Казпочты украдено 294 млн тенге: осужденные не были работниками Казпочты

29.07.2022, 19:37 42771
Со счетов Казпочты украдено 294 млн тенге: осужденные не были работниками Казпочты
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В АО "Казпочта" прокомментировали опубликованную в СМИ информацию по факту кражи денег со счетов компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Районный суд № 2 Алматинского района Нур-Султана приговорил к лишению свободы от 6 лет до 6,6 года граждан Б., Ж., Д. и Л., виновных в хищении денежных средств АО "Казпочта" в особо крупном размере. Эти интернет-преступления были совершены в 2020 году. В результате мошеннических действий был нанесен ущерб компании на общую сумму более 294 млн тенге, благодаря мерам, принятым работниками АО "Казпочта", часть похищенных средств в размере 72,3 млн тенге возвращена компании. 
 

Обращаем ваше внимание на тот факт, что осужденные не являются и никогда не являлись работниками Казпочты. В этих уголовных делах Казпочта является потерпевшей стороной. Вопрос по взысканию суммы материального ущерба решается в рамках гражданского судопроизводства", - сообщает пресс-служба АО "Казпочта".

 
По результатам досудебного расследования АО "Казпочта" приняты соответствующие меры по кибербезопасности и усилению защиты информационных систем.
 

Жительница Хромтау отдала мошенникам 6 млн тенге

29.07.2022, 17:53 40006
Жительница Хромтау отдала мошенникам 6 млн тенге
ХРОМТАУ. 29 ИЮЛЯ - В районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя жительница Хромтау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам пострадавшей, в феврале ей позвонил неизвестный, заявив, что является сотрудником одного из банков, сообщает Polisia.kz.
 
Далее "менеджер" сообщил, что она является доверенным клиентом и ее счету угрожает опасность. При этом он просил озвучить персональные данные, реквизиты карт и SMS-пароли. 
 
Далее псевдосотрудник сообщил, что нужно оформить кредит на ее имя в нескольких банках, чтобы опередить мошенников. Он также сказал, что не нужно самостоятельно погашать кредит, так как сумму уберут через базу.
 
Таким образом, под диктовку потерпевшая оформила кредит на сумму более 6 млн тенге, позже выяснилось, что деньги были перечислены на сторонние счета. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК. 
 

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