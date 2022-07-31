В Алматинской области должностных лиц ДЧС осудили за взятки

ТАЛДЫКОРАГАН. 30 ИЮЛЯ - Талдыкорганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении должностных лиц ДЧС по фактам взяточничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области, экс-заместитель начальника ДЧС за получение взятки осужден к штрафу в размере 6,7 миллиона тенге.
Также начальник ОЧС города Конаева за неоднократное получение взяток приговорен к штрафу в размере 47,1 миллиона тенге.
Этим же приговором руководитель игрового зала казино "Золотое руно" за дачу взятки осуждена к штрафу в размере 6,7 миллиона тенге.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе, а также специальных званий полковника и подполковника гражданской защиты соответственно. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в департаменте.