В Алматинской области изъято около 300 граммов героина
19.08.2022, 09:24 26401
АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматинской области задержан житель поселка Шелек, подозреваемый в сбыте и хранении наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
У ранее судимого 54-летнего жителя в ходе санкционированного обыска, проведенного по месту его жительства, обнаружено и изъято около 300 граммов наркотического средства - "героин", - сообщает Polisia.kz.
По завершении расследования материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что КНБ РК изъял около 35 кг наркотиков.
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У жителя Атырауской области изъяли свыше 3 кг черной икры
19.08.2022, 19:25 15056
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 19 АВГУСТА - Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 августа сотрудники отделения криминальной полиции городского отдела полиции № 1 управления полиции Атырау в селе Кара Озек у 34-летнего жителя изъяли 3 кг 124 грамма икры осетровых видов рыб, сообщает Polisia.kz.
По данному факту отделом полиции № 1 Атырау проводится досудебное расследование по части 2 статьи 339 УК РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
Групповое изнасилование в Павлодаре: на сестру пострадавшей давят с двух сторон
19.08.2022, 18:23 16576
Фото: pixabay.com
ПАВЛОДАР. 19 АВГУСТА - На сестру находящейся в больнице после падения с высоты 16-летней девочки, подвергшейся групповому изнасилованию, давят патронатная мать и родственники подозреваемых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Фонд #НеМолчиKZ, бывшая патронатная родительница открыто угрожает Дарье, просит примириться. Также есть аудиозаписи, где она угрожает дать плохую характеристику Ксении.
Она сообщает, что к ней приезжал отец одного из подозреваемых и предлагал материальное вознаграждение в обмен на прощение. Предлагал ПОЖЕНИТЬ сына-подозреваемого с Ксенией! Он сказал, что двоих откупят и останется только его сын! Нам сообщили, что также идет давление на адвоката потерпевшей Гульмира Кажиева , создают условия, чтобы она вышла из дела! Кроме этого некие местные блогеры собирают информацию о пострадавшей девочке и пытаются опорочить ее в соцсетях! Очевидно, что началась организованная атака на сестер, с целью замять дело!" - сообщили в фонде.
Напомним, на днях в Павлодаре из окна выпала 16-летняя девочка. Как выяснилась, она совершила отчаянный шаг после группового изнасилования. Девочка чудом выжила, так как падение смягчили ветки деревьев. Сейчас за ее жизнь борются врачи - у нее сломан позвоночник, из-за травм и воспаления она теряет зрение и память.
Медики оценивают состояние Ксении как тяжелое, ее положение ухудшилось, она снова в реанимации.
В Таразе полицейские изъяли у подростка "синтетику" в особо крупном размере
19.08.2022, 17:31 17291
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 19 АВГУСТА - 18 августа сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области с применением служебно-розыскной собаки задержали 17-летнего жителя Тараза, который, по оперативным сведениям, занимался закладками синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе обыска в правом кармане брюк подозреваемого изъято 32 свертка, обмотанных изолентой синего и черного цвета, внутри которых находились синтетическое наркотическое средство "альфа-PVP" общим весом 12,76 грамма, сообщает Polisia.kz.
Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Тараза.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере) - наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества).
Взяли ЦОН штурмом: силовики пресекли деятельность ОПГ в Актюбинской области
19.08.2022, 16:14 18956
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 19 АВГУСТА - В Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, передает KAZAKHSTAN TODAY/
Департаментом полиции Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала незаконные услуги населению по выдаче водительских удостоверений для управления транспортными средствами", - сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска у участников группы изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступную роль.
На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что во время задержания силовики брали ЦОН штурмом.
По данному факту начато досудебное расследование.
Руководитель общественного объединения Экибастуза похитил предназначенные для инвалидов 10 млн тенге
19.08.2022, 15:46 19566
Фото: Depositphotos
ЭКИБАСТУЗ. 19 АВГУСТА - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Павлодарской области завершено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на оказание услуг специалиста жестового языка для инвалидов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следствием установлено, что общественные объединения "Новая жизнь 2030" и "Сердечное тепло - Журек жылуы" в период с 2019 по 2022 годы заключали фиктивные сделки с акиматом города Экибастуза на оказание услуг специалиста жестового языка. Однако фактически никаких услуг не оказывали. Для этого привлекались сторонние специалисты, которым оплачивалось гораздо меньше, чем выделялось из бюджета", - сообщает АФМ.
Ущерб государству составил почти 10 млн тенге.
Суд приговорил руководителя общественных объединений к 3,5 года ограничения свободы.
В Алматы экс-бухгалтера онкодиспансера осудили за хищение бюджетных средств
19.08.2022, 12:58 21806
АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - В районном суде № 2 Медеуского района города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера регионального онкологического диспансера города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба суда, бывший бухгалтер признана виновной в хищении бюджетных средств путем безвозмездного присвоения и растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере.
С января 2012 года по 2015 года М., выполняя обязанности главного бухгалтера и имея доступ к электронной системе по расчетному счету предприятия, осуществляла необоснованные перечисления бюджетных денежных средств на счета третьих лиц, которые в последующем ею обналичивались", - сообщили в суде.
Причиненный ущерб ГКП на ПХВ "Алматинский региональный онкологический диспансер" составил свыше 53 млн тенге.
В ходе досудебного расследования установлено, что на похищенные денежные средства подсудимая приобрела земельный участок, на котором построила жилой дом, и покупала дорогие автомашины.
Приговором суда М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК, и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 5 лет с конфискацией имущества, добытого преступным путем", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
В Акмолинской области выявили финпирамиду
19.08.2022, 11:50 23426
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 19 АВГУСТА - Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении двух организаторов финпирамиды по факту легализации денег, полученных преступным путем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Схема привлечения вкладчиков предусматривала внесение 2 тысяч долларов и получение вместо них 6,9 тысячи долларов на фиктивном счете карты путешественника. Эти деньги якобы можно было тратить при оплате до 80% стоимости услуг в зарубежных отелях. При отсутствии денег предлагался онлайн-кредит на покупку 5 смарт-часов, которые вкладчики не получали, а вместо них на мнимый счет в приложении Qnet Mobile поступали так называемые экарды. Их можно было использовать при покупке карты путешественника", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Отмечается, что организаторы часть преступного дохода в сумме 8,5 млн тенге разместили на депозитах в одном из казахстанских банков и получали дополнительный доход в виде вознаграждений по депозиту.
Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке статьей 201 УПК РК не разглашается", - добавили в пресс-службе.
В Абайской области студенты занимались закладкой наркотиков
18.08.2022, 20:43 26571
Фото: Polisia.kz
СЕМЕЙ. 18 АВГУСТА - Оперативники управления по противодействию наркопреступности ДП Абайской области по подозрению в незаконном сбыте психотропных веществ в пригороде Семея задержали троих студентов местных колледжей в возрасте 18 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержанные получали заказы через Telegram-каналы и интернет-сайты по продаже психотропных веществ. Их работа заключалась в том, чтобы делать закладки на территории города, сообщает Polisia.kz.
При проведении обысков у "продавцов" обнаружены и изъяты расфасованные полиэтиленовые свертки в количестве 34 штук. Изъятое вещество является синтетическим наркотиком альфа-PVP, общий вес которого составил более 13 г, что является особо крупным весом.
В настоящее время по факту сбыта проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК. Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия, направленные на детальное установление обстоятельств, проверку поступившей информации и показаний задержанных в целях пресечения каналов поставки наркотических средств на территорию Абайской области.
Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания управления полиции Семея. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?