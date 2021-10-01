В Алматинской области ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков

ТАЛДЫКОРГАН. 30 СЕНТЯБРЯ - 22 сентября полицейские провели спецоперацию и выявили на территории Талгарского района подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нарколаборатория действовала в одном из частных домов поселка Теренкара. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Талгарского района по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

В ходе обыска было изъято вещество кристаллообразного происхождения темно-зеленого цвета со специфическим запахом, маски с респиратором, емкости с жидкостями и другие предметы и компоненты, использовавшиеся для изготовления синтетических наркотиков. Согласно заключению экспертизы, изъятое кристаллообразное вещество, общей массой 615,87 грамма, оказалось психотропным веществом, входящим в список запрещенных на территории Казахстана, сообщает Polisia.kz

Подозреваемые, 21-летний парень и 24-летняя девушка, - уроженцы Жамбылской области.

Как выяснилось, подозреваемые состоят в родственной связи и временно проживали в поселке Теренкара Талгарского района. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела проводится по статье 297 УК РК.

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