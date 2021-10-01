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В Алматинской области ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков
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В Алматинской области задержан мошенник, год находившийся в розыске
Работал" злоумышленник по заранее придуманному плану: входил в доверие к людям и предлагал купить находящиеся в залоге автомашины по цене ниже рыночной. Потерпевшим показывал фотографии машин, взятые из Интернета. Люди оплачивали "покупку", предоставляя 100-процентную оплату", – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Алматы Есен Искаков.
Пьяный пастух застрелил мужчину из-за замечания
КАРАГАНДА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Карагандинской области пьяный пастух застрелил односельчанина из-за замечания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
29 сентября, около 18.00, в Каркаралинском районе, в трех километрах от села Аманжолова, в степи с огнестрельным ранением обнаружено тело 50-летнего мужчины, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления по задержан 35-летний житель села.
"Задержанный признался, что, будучи в нетрезвом состоянии, собрался пасти скот. Потерпевший на этот счет сделал ему замечание. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил ружье и выстрелил в потерпевшего", - рассказал начальник департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Убийство". Сотрудниками полиции орудие преступления изъято. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.
Напомним, в результате стрельбы в Лисаковске погибли женщина и стрелок.
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Полиция Алматы расследует дело о насилии над трехмесячной девочкой
Уголовное дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 11 сентября. В настоящее время назначена экспертиза. По заявлению, по которому мы зарегистрировали уголовное дело, маленький ребенок в трехмесячном возрасте был подвергнут насилию со стороны отца. Сейчас эти обстоятельства нами подробно исследуются. Назначенное экспертное исследование еще не готово. К экспертизе привлечен ряд специалистов по ходатайству экспертного учреждения", - сказал Рустам Абдрахманов.
Фигуранты находятся в городе Алматы, никто город не покидал, мера пресечения в отношении этих людей не избиралась. На данный момент никто не задержан, мы все ждем заключения экспертизы, которая не готова. Экспертизой занимается другое ведомство. Мы все необходимые вопросы поставили перед этой организацией, дождемся заключения и начнем активные следственные действия. Какое будет заключение, никому неизвестно, на руках ни у участников уголовного дела, ни у нас его пока нету. В производстве все", - цитирует спикера "Казинформ".