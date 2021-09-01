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В Алматинской области ломбард обокрали на 33 млн тенге

31.08.2021 4888
В Алматинской области ломбард обокрали на 33 млн тенге
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 31 АВГУСТА - В полицию Жамбылского района обратилась 41-летняя жительница поселка Каргалы. Она сообщила, что неизвестные лица совершили кражу ювелирных изделий из ломбарда, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские организовали целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате чего были установлены личности троих подозреваемых, сообщает Polisia.kz
 
Ими оказались два уроженца Алматинской области в возрасте 27 и 32 лет, а также 52-летний житель Алматы. В ходе спецоперации сотрудники полиции с помощью спецназа задержали и доставили их в полицию.
 
При задержании у подозреваемых изъяты перчатки, гвоздодер, золотые изделия и деньги. Нанесенный ущерб ломбарду составляет около 33 миллионов тенге. 
 
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 188 УК РК (Кража в особо крупном размере). На сегодня проводится ряд проверок на причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. В интересах следствия иная информация не подлежит разглашению.
 

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