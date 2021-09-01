В Алматинской области ломбард обокрали на 33 млн тенге

Фото: Polisia.kz

ТАЛДЫКОРГАН. 31 АВГУСТА - В полицию Жамбылского района обратилась 41-летняя жительница поселка Каргалы. Она сообщила, что неизвестные лица совершили кражу ювелирных изделий из ломбарда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские организовали целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате чего были установлены личности троих подозреваемых, сообщает Polisia.kz

Ими оказались два уроженца Алматинской области в возрасте 27 и 32 лет, а также 52-летний житель Алматы. В ходе спецоперации сотрудники полиции с помощью спецназа задержали и доставили их в полицию.

При задержании у подозреваемых изъяты перчатки, гвоздодер, золотые изделия и деньги. Нанесенный ущерб ломбарду составляет около 33 миллионов тенге.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 188 УК РК (Кража в особо крупном размере). На сегодня проводится ряд проверок на причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. В интересах следствия иная информация не подлежит разглашению.

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