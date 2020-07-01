В Алматинской области мошенники представлялись сотрудниками ЧС и "проверяли" магазины на пожарную безопасность

Талдыкорган. 30 июня. Kazakhstan Today - Мошенники, представлявшиеся пожарными, разоблачены в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

С заявлением в полицию обратился 46-летний владелец сельского продуктового магазина. По его словам, накануне вечером в магазин пришли мужчина и женщина, которые представились сотрудниками противопожарной службы. Проведя проверку, они обманным путем завладели деньгами предпринимателя. Как выяснилось позже, на их счету уже около десяти обманутых владельцев магазинов, сообщает Polisia.kz

На данном этапе нам удалось выявить еще несколько обманутых владельцев магазинов из близлежащих сел, возможно, список пострадавших еще пополнится. Преступный дуэт действовал всегда по одной и той же схеме. Представляясь работниками противопожарной службы, они предъявляли служебные удостоверения с фотографиями и печатями таким образом, чтобы потерпевшие не могли рассмотреть написанное, после чего приступали к проверке и находили различные нарушения. У кого-то отсутствовали средства пожаротушения, у кого-то срок действия огнетушителей был просрочен. Находили проблемы в печном отоплении, в отсутствии огнезащитной пропитки деревянных конструкций и другое, после чего предлагали решить вопрос мирно, без составления протоколов, склоняли потерпевших к выдаче денег и, получив желаемое, уезжали", - рассказал начальник Ескельдинского районного отдела полиции Алматинской области Жанат Кудайбергенов.





Для поимки предприимчивых "проверяющих" была создана следственно-оперативная группа из опытных сотрудников, которые установили и задержали на улицах города Алматы 35-летнего уроженца Саркандского района и 26-летнюю жительницу города Тараза. Мужчина и женщина вместе проживали на съемной квартире в Алматы. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В ходе досудебного расследования личности задержанных будут проверены на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории области. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Мошенничество, совершенное неоднократно".

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