В Алматинской области мужчину зарезали в собственном доме

Талдыкорган. 17 августа. Kazakhstan Today - Полиция расследует убийство в селе Ащысай Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Убийство произошло в ночь на субботу 15 августа. Мужчина, находясь в своем доме, получил проникающее ножевое ранение в брюшную полость.

Пострадавший был доставлен в больницу села Шелек, однако спасти его не удалось - мужчина от полученного ранения скончался.

По информации Polisia.kz , по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство).

Проводятся оперативно-следственные мероприятия по задержанию подозреваемых. Ситуация находится на контроле местных исполнительных и правоохранительных органов.

Департамент полиции Алматинской области напоминает, что доверять необходимо только официальным данным государственных органов, а также об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

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