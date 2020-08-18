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В Алматинской области мужчину зарезали в собственном доме

17.08.2020, 09:00 11233
В Алматинской области мужчину зарезали в собственном доме
Талдыкорган. 17 августа. Kazakhstan Today - Полиция расследует убийство в селе Ащысай Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
Убийство произошло в ночь на субботу 15 августа. Мужчина, находясь в своем доме, получил проникающее ножевое ранение в брюшную полость. 
 
Пострадавший был доставлен в больницу села Шелек, однако спасти его не удалось - мужчина от полученного ранения скончался. 
 
По информации Polisia.kz, по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство). 
 
Проводятся оперативно-следственные мероприятия по задержанию подозреваемых. Ситуация находится на контроле местных исполнительных и правоохранительных органов. 
 
Департамент полиции Алматинской области напоминает, что доверять необходимо только официальным данным государственных органов, а также об уголовной ответственности за распространение ложной информации.
 

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