Талдыкорган. 14 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области обезвредили группировку, промышлявшую кражами аккумуляторов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, в состав воровской группы входило трое молодых мужчин. На сегодняшний день полиция доказала их причастность к 40 кражам, совершенным с января по март текущего года в восьми населенных пунктах Карасайского района.

В ходе расследования выявлено пять приемных пунктов, куда реализовывались краденые аккумуляторы. Большую часть краденого нам удалось найти, изъять и возвратить законным владельцам. Пока подозреваемым доказано 40 эпизодов, но проверка их причастности к другим нераскрытым кражам аналогичного характера еще продолжается", - отметили в полиции.

В пресс-службе также уточнили, что принимавшие краденые аккумуляторы приемные пункты действовали на территории Алатауского района Алматы. Их работников полицейские намерены также привлечь к уголовной ответственности за скупку краденого имущества.

На время расследования в отношении задержанных районным судом санкционирован арест с водворением всех троих в изолятор временного содержания. Досудебное расследование находится в производстве Карасайской районной полиции, заключили в пресс-службе.

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