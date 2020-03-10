В Алматинской области педофил надругался над семилетней девочкой

Талдыкорган. 9 марта. Kazakhstan Today - В посёлке Талдыбулак Талгарского района Алматинской области пропала семилетняя девочка. Ее нашли в подвале изнасилованной, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, сообщение о пропаже ребёнка, 2012 года рождения, поступило от жительницы Талдыбулака 7 марта, в 20.34.

Стражи порядка начали оперативно-розыскные мероприятия, пишет inAlmaty.kz

При подворном обходе в подвальном помещении одной из хозяйственных построек данного села был найден без вести пропавший ребёнок. Там же был задержан подозреваемый гражданин Н., 1990 года рождения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование в отношении малолетней). В настоящее время ведётся досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы", - рассказали в департаменте полиции.

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