Талдыкорган. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области преступный квартет совершил серию краж из магазинов и грузовиков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, преступную группу из четырех человек в возрасте от 22 до 25 лет обезвредили накануне в Алакольском районе.

В январе - феврале 2020 года по городу Ушаралу прокатилась волна краж. Преступники орудовали по ночам. В магазины проникали, ловко открывая замки и пользуясь отсутствием решеток на окнах. Брали продукты питания, дорогостоящие спиртные напитки, сигареты, шоколад, дезодоранты, шампуни и другие средства бытовой химии. С грузовиков похищали аккумуляторы", - уточнили в пресс-службе.

В результате оперативно-розыскной работы в поле зрения попали четверо нигде не работающих молодых людей, которые при этом тратили большие суммы денег.

За ними было установлено оперативное наблюдение, и вскоре вся группа была задержана с поличным сразу после совершения очередной кражи аккумуляторов из грузовика", - рассказал начальник Алакольского районного отдела полиции подполковник полиции Куат Оспанов.

В ходе следствия у задержанных изъяты вещественные доказательства. Также установлено, что замки на магазинах при помощи определённых приспособлений открывал один из подозреваемых.

Трое в прошлом уже имели криминальный опыт, в связи с чем суд санкционировал их арест. Двое из них ранее неоднократно привлекались за кражи чужого имущества, но в связи с примирением сторон уголовные дела прекращались, а один получил срок за недонесение и укрытие преступления. Пока подозреваемым вменяется 6 эпизодов краж на общую сумму более 800 000 тенге, но проверка их на причастность к другим преступлениям продолжается", - добавил подполковник полиции Куат Оспанов.

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