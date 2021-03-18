В Алматинской области произошла поножовщина из-за старой обиды

Талдыкорган. 17 марта. Kazakhstan Today - В дежурную часть Жамбылского РОП из Каргалинской больницы поступило сообщение о госпитализации 26-летнего местного жителя с проникающей резаной раной грудной клетки и колото-резаной раной шеи, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 24, части 1 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство).

Выехавшая на место оперативная группа задержала 41-летнего местного жителя, который признался в нанесении ножевых ранений.

По словам задержанного, ранее он неудачно пошутил над потерпевшим, который проживает по соседству. И на днях, употребив с другом спиртные напитки, потерпевший при поддержке товарища решил его проучить. Громко стуча в дверь, они стали требовать, чтобы тот вышел к ним на "разговор". Подозреваемый долго не открывал, но не выдержал и, схватив со стола кухонный нож, нанес потерпевшему удар в шею и в грудь.

Нож изъят. Подозреваемый, в соответствии со статьей 128 УПК РК, водворен в изолятор временного содержания. Иная информация разглашению не подлежит. Проводится досудебное расследование.

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