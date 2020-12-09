В Алматинской области прошла спецоперация по задержанию преступной группы

Алматы. 8 декабря. Kazakhstan Today - Преступную группу, подозреваемую в серии краж, задержали в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В октябре и ноябре текущего года зарегистрировано 12 фактов краж, шесть из которых совершены в Талдыкоргане, пять в Саркандском районе и одна кража в Коксуском районе. Кражи совершались из частных домовладений, сообщает Polisia.kz

Все факты зарегистрированы по статье 188 УК РК (Кража).

По подозрению в данных правонарушениях задержаны 5 жителей Талдыкоргана возрастом от 22 до 29 лет, которые дали признательные показания.

В ходе расследования полицейские изъяли у подозреваемых бытовую технику, дорогие носильные вещи и прочее украденное имущество. Некоторая часть похищенного была изъята в ходе следственных действий у покупателей.

В полиции рассказали, что трое из задержанных уже имели криминальный опыт и ранее были судимы за кражи чужого имущества и мошенничество.

В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений, числящихся нераскрытыми.

В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, они водворены в ИВС, пятому подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Другие данные по уголовному делу в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.





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