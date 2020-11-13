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В Алматы провели спецоперацию

12.11.2020 14608
В Алматы провели спецоперацию
Алматы. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы провели спецоперацию по задержанию группы гастролеров–домушников, передает Kazakhstan Today.
 
Спецоперацию сотрудники криминальной полиции провели минувшим днем в Бостандыкском районе Алматы при содействии бойцов спецподразделения. По подозрению в совершении серии квартирных краж задержаны трое, сообщает Polisia.kz.
 

Они - земляки, жители Алматинской области. Самому старшему 34 года, младшему - 22. Двое из фигурантов ранее уже были судимы за имущественные преступления. Подозреваемых задержали накануне после того, как они обворовали одну из квартир, расположенных по улице Кабанбай батыра. Они завладели денежными средствами и ценным имуществом. Украденное было изъято. На данном этапе расследования установлена причастность указанной "троицы" к 11 преступлениям на территории Алматы. Кроме того, согласно нашим данным, они разыскиваются нашими коллегами за серию квартирных краж в городах Нур-Султане и Шымкенте", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

 

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