Алматы. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы провели спецоперацию по задержанию группы гастролеров–домушников, передает Kazakhstan Today.

Спецоперацию сотрудники криминальной полиции провели минувшим днем в Бостандыкском районе Алматы при содействии бойцов спецподразделения. По подозрению в совершении серии квартирных краж задержаны трое, сообщает Polisia.kz

Они - земляки, жители Алматинской области. Самому старшему 34 года, младшему - 22. Двое из фигурантов ранее уже были судимы за имущественные преступления. Подозреваемых задержали накануне после того, как они обворовали одну из квартир, расположенных по улице Кабанбай батыра. Они завладели денежными средствами и ценным имуществом. Украденное было изъято. На данном этапе расследования установлена причастность указанной "троицы" к 11 преступлениям на территории Алматы. Кроме того, согласно нашим данным, они разыскиваются нашими коллегами за серию квартирных краж в городах Нур-Султане и Шымкенте", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства