В Алматинской области свадьба закончилась поножовщиной

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Как сообщает пресс-служба ДП Алматинской области, 12 декабря текущего года, около 01.30, в дежурную часть Уйгурского РОП, из центральной районной больницы, поступило сообщение о доставлении скончавшегося от ножевого ранения 26-летнего жителя села Шарын. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
В ведомстве отметили, что выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа установила, что в ходе свадьбы в местном ресторане села Шарын, между гостями произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате 26-летний житель ножом ударил в грудь своего сверстника - односельчанина. Рана оказалась смертельной.
Орудие преступления обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Задержанный, на основании статьи 128 УПК РК (Основания задержания), водворён в ИВС. Со слов подозреваемого, на свадьбе он употребил алкогольные напитки. Увидев, ссору знакомых, он вытащил складной нож, который всегда носил с собой и направился в сторону конфликтующих. Потерпевший, попытался его остановить. В горячке, он ударил его ножом в область сердца. В содеянном раскаивается. Следственный судья, на период досудебного расследования, санкционировал задержанному меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей", - говориться в сообщении.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) в интересах следствия не разглашается.
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