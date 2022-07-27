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В Алматинской области у браконьеров изъяли 13 мешков с рогами сайгаков

26.07.2022, 19:43 42476
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
КОНАЕВ. 26 ИЮЛЯ - 25 июля сотрудники УБОП ДП Алматинской области совместно с сотрудниками КНБ РК в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали группу людей, незаконно перевозивших рога сайгаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Авто, в котором перевозили 13 мешков с рогами сайгака (2048 штук), остановили на республиканской трассе Алматы - Бишкек, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области. 

По предварительным данным уполномоченной территориальной инспекции лесного хозяйства, ущерб государству составляет 360 млн тенге. 

В отношении подозреваемых начато уголовное производство по статье 339 УК РК. Задержанные водворены в ИВС. Ведется следствие.
В настоящее время выясняется происхождение дериватов. 

 

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В Кызылорде вынесен приговор организаторам незаконного игорного бизнеса

27.07.2022, 14:16 1221
В Кызылорде вынесен приговор организаторам незаконного игорного бизнеса
Фото: pexels.com
КЫЗЫЛОРДА. 27 ИЮЛЯ - В Кызылорде вынесен приговор организаторам незаконного игорного бизнеса. Одному из них назначен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей, второму - 1000 месячных расчетных показателей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, гражданин организовал деятельность игорного заведения, проводя азартные игры вне мест, установленных законодательством. 
 

Он от имени букмекерской конторы арендовал помещение. Приобрел 9 компьютеров и подключил их к сети интернет. Согласно заключению экспертизы, посредством установленных программ дается возможность получить запуск сайтов онлайн игр. Также он нанимал троих лиц в качестве обслуживающего персонала", - пояснили в АФМ. 

 
Кроме того, второй подсудимый арендовал квартиру и поставил специальное игровое оборудование "электронная рулетка". 
 

Нанимал четырех человек кассирами и охранниками", - добавили в агентстве. 

 
Обоим подсудимым установлен месячный срок для уплаты штрафа, в случае уклонения возмещение будет производиться в принудительном порядке

 

Конфликт двух водителей закончился убийством в Мангистау

27.07.2022, 10:24 4341
Конфликт двух водителей закончился убийством в Мангистау
Фото: polisia.kz
АКТАУ. 27 ИЮЛЯ - Конфликт двух водителей закончился убийством 67-летнего пенсионера в Мунайлинском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, 22 июля в 20.15 в дежурную часть отдела полиции Мунайлинского района поступило сообщение о том, что возле проезжей части дороги в поселке Жана Даулет обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями. В тот же день по данному факту было начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК ("Убийство"). Сотрудниками полиции по подозрению в убийстве 67-летнего жителя села Жана Даулет был задержан 35-летний мужчина.
 

По предварительной версии, между фигурантами дела произошел конфликт по поводу того, кто и кому должен уступить дорогу, где подозреваемый, поддавшись эмоциям, вышел из машины и избил 67-летнего водителя. После полученных травм тот скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.

 
С санкции следственного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, информирует издание "Лада".

Напомним, в Алматы жестоко избили двух парней из-за небольшого ДТП.
 

Торговля людьми: ежегодно регистрируются около 100 досудебных расследований данной категории

26.07.2022, 18:31 57146
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Ежегодно регистрируются около 100 досудебных расследований по фактам торговли людьми. Об этом в ходе круглого стола в СЦК рассказал исполняющий обязанности начальника департамента по борьбе с организованной преступностью Канат Нурмагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, в декабре 2021 года к различным срокам наказания осуждены 17 участников транснациональной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в королевстве Бахрейн. 
 

По данным ООН, самой известной формой торговли людьми является сексуальная эксплуатация, на долю которой приходится 54% случаев, связанных с трафиком людей. К сожалению, Казахстан не является исключением. В нашей стране наиболее распространенной формой торговли людьми остается сексуальная эксплуатация женщин, а также содержание притонов и сводничество. Мужчины, как правило, подвергаются эксплуатации в области труда", - отметил представитель МВД.

 
Кроме того, выявляются факты продажи новорожденных и малолетних детей для усыновления. 
 

На сегодняшний день мы имеем определенный опыт в профилактике, выявлении и расследовании преступлений данной категории. Этому способствовала диалоговая площадка между государственным и гражданским сектором, действующим в виде межведомственной комиссии по вопросам борьбы с торговлей людьми. Аналогичные региональные комиссии работают при акиматах областей и городов республиканского значения," - сообщил Канат Нурмагамбетов.

 
По его словам, каждые 3 года принимаются правительственные планы, охватывающие комплекс мероприятий профилактического и практического характера. 
 
Канат Нурмагамбетов подчеркнул, что в настоящее время исполняется план на 2021-2023 годы. В реализации участвуют государственные и местные исполнительные органы, международные и неправительственные организации. 
 
Для защиты прав потерпевших и оказания им помощи в стране действуют более 20 неправительственных организаций, с которыми налажено тесное взаимодействие и подписаны меморандумы о сотрудничестве. 
 
Он также отметил, что одним из основных направлений является разработка законопроекта "О противодействии торговле людьми".
 
По словам Каната Нурмагамбетова, законопроект разрабатывается во исполнение указа президента о дальнейших мерах в области прав человека. 
 

Срок разработки концепции определен на сентябрь 2022 года, а проекта закона - апрель 2023 года. Межведомственной рабочей группой, созданной на базе МВД, при подготовке изучается модель законов ООН и СНГ, законодательства зарубежных стран, рекомендации международных организаций, исследования и анализ национальных экспертов и правоприменительная практика", - заявил он.

 
Отмечается, что законопроект направлен на создание правовых и организационных основ государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, приведение в соответствие с международными стандартами некоторых определений, определение уполномоченных органов, закрепление компетенции органов и организаций, являющихся субъектами противодействия, регулирования вопросов межведомственной координации, и взаимодействие, обеспечение защиты несовершеннолетних потерпевших, оказание помощи иностранным жертвам торговли людьми, выполнение международных обязательств Республики Казахстан и другие. 
 

Полагаем, что принятие закона позволит повысить эффективность принимаемых мер по совершенствованию национального законодательства, активизирует международное сотрудничество и улучшит правоприменительную практику. Планируется проект консультативного документа и концепции в августе текущего года разместить на портале НПА, где вы сможете с ними ознакомиться и задать вопросы", - добавил спикер. 

 

В Алматы таксист довез итальянку из аэропорта в гостиницу за 45 тысяч тенге

26.07.2022, 16:47 66766
В Алматы таксист довез итальянку из аэропорта в гостиницу за 45 тысяч тенге
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - В Алматы 48-летний водитель такси довез гражданку Италии из аэропорта в гостиницу за 45 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В линейный отдел полиции в аэропорту Алматы обратился житель города о принятии мер в отношении неустановленного водителя такси, который осуществил перевозку гражданки Италии из аэропорта до гостиницы по умышленно завышенной цене", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции на транспорте. 

 
Сообщается, что полицейские установили личность водителя частного такси. Им оказался 48-летний житель Алматинской области.
 

Мужчина, назойливо приставая, ввел в заблуждение иностранку, взяв завышенную оплату за проезд с аэропорта до гостиницы, расположенной по улице Богенбай батыра. Водитель возместил ущерб", - отметили в департаменте. 

 
Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 449 КоАП РК (Приставание в общественных местах).
 

Еще один факт назойливого приставания имел место в Караганде. В этот раз сотрудники линейного отделения полиции на станции "Караганда-Пассажирская" установили и задержали мужчину 1969 года рождения, который предлагал услуги по продаже железнодорожных билетов и посадку в пассажирский поезд без билетов", - сообщили в пресс-службе. 

 
Было установлено, что он ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. 
 
В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 449 КоАП РК и наложен штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге). 
 
С начала текущего года транспортными полицейскими на объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны за различные административные правонарушения к ответственности привлечены 25 746 граждан. В том числе за приставание в общественных местах - 1059 лиц, из них 251 нелегальный таксист. 
 

В Казахстане с начала года зарегистрировано 33 уголовных дела в отношении организаторов финпирамид

26.07.2022, 16:29 68176
В Казахстане с начала года зарегистрировано 33 уголовных дела в отношении организаторов финпирамид
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - В Казахстане с начала года зарегистрировано 33 уголовных дела в отношении организаторов 28 финансовых пирамид, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Судом уже рассмотрено 7 уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении 1 гражданина иностранного государства. Все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы - от 3 до 6 лет 8 месяцев. При этом 7 лицам назначено по 5 лет лишения свободы", - информирует служба центральных коммуникаций при президенте РК. 

 
Также сообщается, что с широким применением аналитических инструментов осуществлен переход к превентивному методу работы. 
 
Внесены поправки в действующий Уголовный кодекс в части введения ответственности за рекламу финпирамид. Разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих деятельность финансовых пирамид. 
 
Принятыми мерами за истекший период передано на блокировку свыше 3 тысяч таких сайтов.
 

Экс-аким Кызылординской области вышел на свободу

26.07.2022, 14:44 75381
Экс-аким Кызылординской области вышел на свободу
Фото: кадр из видео
КЫЗЫЛОРДА. 26 ИЮЛЯ - Осужденному экс-акиму Кызылординской области Куанышбеку Искакову смягчили приговор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Два года назад суд приговорил Куанышбека Искакова к 7 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и присвоении 80 млн тенге из общественного фонда. Позже постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда этот срок сократили до 6 лет, сообщает "Хабар 24".
 
Бывший аким возместил ущерб и ходатайствовал перед судом о замене неотбытой части наказания на штраф или ограничение свободы. На основании этого приговор смягчен на ограничение свободы сроком до 3 лет 11 месяцев и 12 дней без освобождения от отбывания дополнительного вида наказания. То есть Искакову и дальше запрещено работать на госслужбе. 

 

Двух молодых людей убили во время конфликта в Караганде

26.07.2022, 14:26 76911
Двух молодых людей убили во время конфликта в Караганде
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 26 ИЮЛЯ - Полицейские Караганды раскрыли двойное убийство, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, 26 июля около 1.30 во дворе одного из многоквартирных домов Караганды были обнаружены тела двух мужчин. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские незамедлительно приступили к прочесыванию близлежащих жилых кварталов.
 

Сотрудники полка патрульной полиции УП Караганды задержали 23-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания, что во дворе дома в ходе возникшей ссоры нанес потерпевшим ножевые ранения. Орудие преступления изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 2, УК РК. Проводится расследование. Полицейские установили личность потерпевших. Это молодые люди 18 и 20 лет", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

 
Ранее сообщалось, что в квартире в Атырау обнаружили тела супругов.
 

Тела супругов обнаружили в квартире в Атырау

26.07.2022, 12:29 79176
АТЫРАУ. 26 ИЮЛЯ - Тела 26-летнего мужчины и его 30-летней жены нашли в одной из квартир в микрорайоне Авангард города Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает департамент полиции Атырауской области, вечером 25 июля на пульт "102" поступил вызов от гражданки 1958 года рождения, которая сообщила, что ее дочь не открывает входную дверь квартиры. По данному вызову был осуществлён выезд дежурного наряда ЧС, в ходе которого при вскрытии двери квартиры в комнате обнаружены тела мужчины 1996 года рождения и женщины 1992 года рождения, информирует портал ATPress.
 

По данному факту проводится расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Согласно выявленной информации, погибшие граждане являлись супругами. От совместного брака они имеют 4 детей. Выяснилось, что данная квартира была арендована гражданкой 1992 года рождения месяц назад", - прокомментировали в пресс-службе ДП Атырауской области.

 

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