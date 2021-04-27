В Алматинской области у браконьеров изъяли 200 килограммов рыбы

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ТАЛДЫКОРГАН. 26 АПРЕЛЯ - В Алматинской области стражи порядка изъяли около 200 килограммов незаконной рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , 25 апреля сотрудники полиции Шелекского ОП с инспекторами Юго-Восточного регионального филиала ПО "Охотзоопром" провели совместный рейд на территориях, прилегающих к Капшагайскому водохранилищу и реке Или. В результате выявлено два факта незаконной перевозки рыбы общим весом около 200 килограммов.

В ходе патрулирования ниже села Бабатоган сотрудники полиции остановили автомашину УАЗ, при досмотре которой в багажнике без соответствующих документов обнаружены мешки с рыбой общим весом 156 килограммов, из них 120 - сазана, 30 - толстолобика и 6 - судака. Чуть позже эта же группа правоохранителей в районе села Каражота остановила автомобиль ВАЗ-2107 без номерных знаков, который также вез без соответствующих документов 22 килограмма леща и судака", - рассказал начальник Шелекского ОП Даурен Жалгасбаев.

Все собранные материалы по двум фактам направлены в РГУ "Балхаш-Алакольская межобластная бассейновая инспекция" для дальнейшего следствия и привлечения к административной ответственности по части первой статьи 389 КоАП РК.

На территории Алматинской области в связи с икрометом проходит ОПМ "Нерест", который полностью запрещает рыбалку. В этот период нельзя не только ловить рыбу, но и перевозить ее без документов.

Ранее в ВКО у браконьера изъяли около 150 килограммов рыбы.

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