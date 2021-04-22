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В ВКО у браконьера изъяли около 150 килограммов рыбы

21.04.2021 6454
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 АПРЕЛЯ - Инспекторами службы батальона патрульной полиции ДП ВКО на автотрассе Усть-Каменогорск - Самарское был остановлен автомобиль "ГАЗ" под управлением 54-летнего жителя Усть-Каменогорска, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Машина следовала из села Самарское в областной центр, сообщает Polisia.kz. В салоне авто полицейские обнаружили 20 мешков рыбы. Общий вес составил 143 килограмма, а ущерб был оценен в 256 тысяч тенге. 
 
Водитель пояснил, что приобрел рыбу на рынке села Самарское. Ведется проверка.
 
В конце марта в Туркестанской области у браконьера изъяли около 100 килограммов рыбы. 
 
В начале февраля в Алматинской области у браконьера изъяли 50 килограммов краснокнижного окуня. 
 

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