В Туркестанской области у браконьера изъяли около 100 килограммов рыбы

ТУРКЕСТАН. 25 МАРТА - Для выявления и предупреждения фактов незаконного рыболовства в водоемах и реках Жетысайского района сотрудники МПС местного РОВД постоянно проводят рейды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, полицейские установили, что в районе Шардаринского водохранилища, в селе Утиртобе, местный житель незаконно ловил рыбу. У задержанного в качестве вещественного доказательства изъяли резиновую лодку, трехметровую вилку (острогу) и более 50 штук незаконно выловленной рыбы. Общий вес улова составил 93 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений".

В начале февраля в Алматинской области у браконьера изъяли 50 килограммов краснокнижного окуня.

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