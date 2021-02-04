В Алматинской области у браконьера изъяли 50 килограммов краснокнижного окуня

Талдыкорган. 3 февраля. Kazakhstan Today - 2 февраля инспектор группы природоохранной полиции Каратальского РОП совместно с инспекторами РГКП ПО "Охотзоопром" около 17.00 на автодороге Ушколь - Уштобе остановил автомашину Toyota 4Runner, под управлением 56-летнего жителя поселка Карабулак Ескельдинского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , при осмотре автомашины в багажном отсеке полицейские обнаружили сети и 50 килограммов находящегося под угрозой исчезновения окуня. Со слов задержанного, рыба была выловлена в озере Ушколь-2.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 339 УК РК (Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов). По делу назначены соответствующие экспертизы. Сумма предполагаемого ущерба, причиненного государству, определяется в размере более 14 миллионов тенге.

Задержанному избрана мера процессуального принуждения, в виде обязательства о явке. Автомашина водворена на спецстоянку до решения суда.

Ранее Мангистауской области задержали браконьеров с мясом архаров на 26 млн тенге.

В Алматинской области задержали браконьеров, убивших трех косуль.

С начала года в Казахстане ущерб животному и растительному миру из-за браконьеров составил более 8 млн тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства