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В Алматинской области задержали браконьеров, убивших трех косуль

01.02.2021 3808
В Алматинской области задержали браконьеров, убивших трех косуль
Талдыкорган. 1 февраля. Kazakhstan Today - На территории Алматинской области проводится ОПМ "Браконьер", передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия на территории Аксуского района сотрудником природоохранной полиции ОМПС Аксуского РОП, совместно с инспекторами Республиканского государственного казенного предприятия ПО "Охотзоопром" и оперативной службой по охране животного мира был выявлен факт браконьерства. 
 
В автомобиле подозреваемых были обнаружены 3 туши предположительно косуль и одна единица нарезного ружья.
 
Браконьеры попали в поле зрения стражей порядка в 12 километрах от села Егинсу Аксуского района. Вещественные доказательства в виде туш животных и шкура с головами, а также незаконное ружье были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. "В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное производство сразу по двум статьям. Первое по части 1 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) и статье 337 УК РК (Незаконная охота).
 
21 января браконьеров с мясом архаров на 26 миллионов тенге задержали в Мангистау.
 
28 ноября в СКО задержали браконьеров, убивших шесть сибирских косуль.
 
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