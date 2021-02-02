Ущерб от действий браконьеров с начала года превысил 8 млн тенге

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - С начала года в Казахстане ущерб животному и растительному миру из-за браконьеров составил более 8 млн тенге, передает Kazakhstan Toda.

С начала года Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК проведено более 50 рейдовых мероприятий по пресечению фактов браконьерства.

По итогам рейдовых мероприятий, проведенных Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, выявлено 73 факта нарушения природоохранного законодательства.

По данным Минэкологии, к административной ответственности привлечены 52 физических лица, 17 материалов направлено в судебные органы, также по материалам областных территориальных инспекций правоохранительными органами возбуждено 4 уголовных дела.

Кроме того, у нарушителей природоохранного законодательства до решения суда изъято в 9 запрещенных к применению орудий рыболовства, одно огнестрельное оружие и 1655,4 килограмм незаконно выловленной рыбы.

На правонарушителей наложены штрафы на сумму 611,6 тыс. тенге, предварительный ущерб, нанесенный животному и растительному миру, составил 8 млн 642 тыс. тенге", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве также рассказали, что за указанный период инспекторами на рыбохозяйственных водоемах области обнаружены, сняты с водоема и уничтожены более 5 километров запрещенных к применению орудий рыболовства.

Также в зимний период в целях предупреждения гибели рыбы на постоянной основе проводятся противозаморные мероприятия. Так, на сегодняшний день прорублено 265 лунок, 43 майн, установлено 250 камышовых сноп, в указанных работах были задействованы 18 единиц техники и 58 человек", - добавили в ведомстве.

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