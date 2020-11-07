В Алматинской области у мужчины украли более 10 килограммов золота

Талдыкорган. 6 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Алматинской области по горячим следам установили и задержали подозреваемых в дерзком разбойном нападении на 49-летнего жителя Карасайского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , у пострадавшего забрали золотые слитки общим весом 10 килограммов 700 граммов.

Задержаны уроженцы Алматинской области в возрасте от 26 до 38 лет", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Данияр Мендебаев.

Он отметил, что подозреваемые уже дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 192 (Разбойное нападение, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Все подозреваемые в порядке статьи 128 УПК РК взяты под стражу. Проводятся все необходимые в таких случаях оперативные работы.

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