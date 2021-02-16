В Алматинской области воры наняли грузовик для вывоза похищенных из дома вещей

Талдыкорган. 15 февраля. Kazakhstan Today - Воры наняли грузовик, чтобы вывезти похищенное имущество жительницы Уштобе, передает Kazakhstan Today.

По информации полиции, 14 февраля в дежурную часть Каратальского РОП обратилась 66-летняя жительница города Уштобе с заявлением о краже личного имущества из частного дома. Злоумышленники взломали входную дверь и вывезли большое количество предметов и вещей: импортный садовый опрыскиватель, 15-литровый казан, две кровати, чемодан рыболовных снастей с пятью удочками и прочее имущество, сообщает Polisia.kz

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 188 УК РК. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы выехал старший криминалист Каратальского РОП Т. Кобегенов. В процессе осмотра места происшествия, кроме оставленных повсюду отпечатков рук, криминалист обнаружил следы обуви от резиновых китайских калош.

Эти следы привели к частному дому, где полицейские обнаружили похищенное имущество и задержали двух подозреваемых - 23 и 32 лет.

Оба задержанных признались в краже. Они сообщили, что в обворованном доме побывали дважды. Первый раз забрали то, что смогли унести, а затем вернулись на нанятой "Газели", сказав водителю, что переезжают, и загрузили все остальное.

Кроме того, подозреваемые признались еще в одной краже, совершенной той же ночью в районном центре. Проникнув в дом 42-летнего местного жителя, они похитили газовую плиту, топор и ножовку.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют их на причастность к аналогичным кражам. Потерпевшие, которым вернули похищенное, поблагодарили стражей порядка за хорошую работу.

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