140 килограммов железа: в Алматинской области задержали кладбищенского вора

Талдыкорган. 4 февраля. Kazakhstan Today -3 февраля в дежурную часть УП Енбекшиказахского района обратился 36-летний житель Талгара, с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 31 января похитили могильные оградки с кладбища села Тургень, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , подозреваемый свободно проник на кладбище, расположенное на окраине села, и похитил оградки. Он собрал около 140 килограммов железа. Остановив проезжавшую мимо машину, отвез похищенное в пункт приема металла и сдал за 10 тысяч тенге.

Работников пункта приема металла злоумышленник обманул, сказав, что металл остался от старой оградки с могилы его бабушки. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Данный факт расследуется по части 1 статьи 188 УК РК (Кража).

Подобные преступления не редкость. В январе в Мангистауской области мужчина воровал ограждения с могил. Двух сельчан задержали за кражу оградок и крестов с кладбища в Акмолинской области в октябре.

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