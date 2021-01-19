В Мангистауской области мужчина воровал ограждения с могил

Актау. 18 января. Kazakhstan Today - Сразу два заявления о краже ограждений с могил поступило в полицию Тупкараганского района Мангистауской области от местных жителей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 9 января при посещении могилы отца в некрополе Кошкар-ата родные обнаружили пропажу двух металлических труб, предназначенных для ограждения. Сумма ущерба составила 20 тысяч тенге.

Аналогичный факт произошел на следующий день. По заявлению потерпевшего, 10 января он обнаружил, что пропали металлические трубы из ограждения. Нанесенный материальный ущерб составил 20 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 44-летний подозреваемый, который признался в содеянном. По обоим фактам кражи проводится досудебное расследование.

16 октября двух сельчан задержали за кражу оградок и крестов с кладбища в Акмолинской области. В сентябре в СКО подростки повредили 12 надгробий и оградок на кладбище. Также в сентябре на кладбище в Атырау обстреляли портреты на могилах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства