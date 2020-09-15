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В СКО подростки повредили 12 надгробий и оградок на кладбище

14.09.2020, 20:43 8803
Петропавловск. 14 сентября. Kazakhstan Today -Памятники и оградки были повреждены на кладбище в Айыртауском районе. Полицейскими района проводится досудебное расследование, в рамках которого по подозрению в совершении преступления задержаны трое школьников, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, факты вандализма обнаружили местные жители. Сотрудники прибывшей следственно-оперативной группы зафиксировали повреждение 12 надгробий и оградок. Один памятник был облит акриловой краской. Кроме того, были разбиты окна часовни, расположенной на кладбище. 
 
Полицейские установили троих подростков, 10-12 лет, которые были замечены несколькими днями ранее на территории кладбища. Они подтвердили свою причастность к данному факту. 
 

В рамках начатого досудебного расследования проводятся дополнительные следственные действия, по завершению которых будет принято окончательное процессуальное решение. Факт надругательства над местами захоронения умерших внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 314 УК РК", - рассказал начальник отделения полиции Айыртауского района Абылгазы Габдуллин. 

 
В конце августа на кладбище в Атырау обстреляли портреты на могилах. 27 августа на алматинском кладбище могилы залили цементом.
 

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