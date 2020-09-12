Атырау. 11 сентября. Kazakhstan Today - На кладбище в Атырау обстреляли портреты на могилах, передает Kazakhstan Today.

В конце августа житель Атырау Сеилхан Манаш, посетив мусульманское кладбище в пригородном селе Талгайран, обнаружил, что портрет на могиле его матери и ещё 5 портретов на соседних могилах повреждены зарядами охотничьей дроби, пишет "Ак Жайык"

Всего месяц назад я похоронил маму и сестру. Кому понадобилось стрелять в портреты на могилах? Это уму непостижимо!" - говорит Манаш.

Портрет ему уже отремонтировали, а в полицию он обращаться не стал - считает, что вряд ли в данной ситуации есть шанс найти тех, кто это сделал.

Издание отмечает, что в январе 2011 года в Атырау на двух мусульманских кладбищах было разрушено более 30 мазаров - причём именно те, где были мраморные плиты с изображением и именами усопших. Главный имам Атырауской области сказал тогда, что в исламе запрещено устанавливать бюсты и изображения на захоронениях, но в любом случае, осквернение могил - великий грех. Вскоре полиция задержала несколько молодых местных жителей, оказавшихся "идейными" приверженцами одного из нетрадиционных религиозных течений. Позднее они понесли уголовное наказание по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 275 УК РК (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершённое группой лиц по предварительному сговору по мотиву религиозной ненависти либо вражды).

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