В Алматинской области задержали сбежавшего из-под стражи преступника

Предположительно, неизвестный несколько раз выстрелил в хозяев из боевого пистолета, пострадавшие находятся в больнице

Фото: скриншот из видео КТК

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Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разыскивают преступника, который тяжело ранил супружескую пару. Грабитель под видом электрика проник в подъезд жилого комплекса, сообщает телеканал - В Алматы разыскивают преступника, который тяжело ранил супружескую пару. Грабитель под видом электрика проник в подъезд жилого комплекса, сообщает телеканал КТК





Жильцы рассказывают, что трагедия случилась днем. Вооруженный мужчина прятал лицо под черной маской. Он представился электриком и беспрепятственно зашел в подъезд.





Преступник отключил электричество в квартире, затем позвонил хозяевам. Дверь открыла женщина. Тогда злоумышленник набросился на нее с кулаками. Как утверждают очевидцы, грабитель ударил женщину и повалил ее на пол. Защитить жену попытался супруг. Завязалась драка. Пострадавшая бросилась за ножом, и тогда преступник выстрелил в хозяйку дома и ее мужа.





О хозяевах квартиры известно немного: семейная пара 39 и 40 лет. Супруг работает в банке или страховой компании. Сейчас пострадавшие в больнице, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Женщину готовят к операции.





Состояние средней степени тяжести. Стабильное. Планируется остеосинтез локтевой кости. Пациент получает необходимую терапию. Пациентка 40 лет получает стационарное лечение в отделении политравмы больницы №7. Планируется оперативное вмешательство в восстановлении анатомии левого предплечья. Проводится предоперационная подготовка. Состояние пациентки на данный момент оценивается как средней степени тяжести", - сообщил завотделением политравмы Городской клинической больницы №7 Рамазан Аскеров.





Грабитель почти сразу сбежал с места преступления. В каком направлении он скрылся, неясно. В элитном жилом комплексе нет камер наблюдения.





По данному факту управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Сейчас полицейские обходят квартиры и опрашивают соседей. Расследование начали по факту попытки разбойного нападения", - сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.





Как сообщалось ранее, в рейтинге стран по уровню преступности на 2024 год, по данным Numbeo, Казахстан занял 75-е место из 146. Индекс страны составил 45,9. Согласно официальной статистике, по итогам января-февраля текущего года уровень преступности в Казахстане составил 78,6 уголовных правонарушения в расчете на 10 тыс. человек, против 81,6 годом ранее. В региональном разрезе самый высокий уровень преступности наблюдается в Астане: 156,9 правонарушения на 10 тыс. человек, против 150,5 годом ранее. В тройке антилидеров также находятся Алматы и Атырауская область (125,5 и 85,8 правонарушения на 10 тыс. человек соответственно).



