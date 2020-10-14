Талдыкорган. 13 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержана преступная группа вымогателей, передает Kazakhstan Today.

В конце сентября в департамент полиции Алматинской области обратились два 35-летних жителя города Капшагая с заявлениями о вымогательстве у них крупных сумм денежных средств. Злоумышленники забрали у одного 400 тыс. тенге, у второго 240 тыс. тенге и продолжают вымогать еще $600, сообщает Polisia.kz

Данные факты зарегистрированы по части 2 статьи 194 УК РК.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей города Капшагая 35-, 34-, 32- и 31-летнего возраста. В настоящее время все четверо подозреваемых арестованы. Старший, являющийся организатором, ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и был осужден в 2003 году на три года лишения свободы и в 2008 году на пять лет", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматинской области Асхат Данияр.

По информации полиции, данные преступления предварительно готовились, при этом использовались заранее продуманные предлоги для выдвижения последующих материальных претензий. С целью ухода от уголовной ответственности, фигуранты маскировали свои преступные действия требованием вернуть долг.

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