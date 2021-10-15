В Алматинской области задержаны подозреваемые по делу о хищении земельного участка КазЖенПУ

УРАЛЬСК. 14 ОКТЯБРЯ - 14 октября следственный суд санкционировал арест 45-летнего руководителя отдела строительства Армана Уксукбаева и его подельника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На время следствия (два месяца) они будут находиться в следственном изоляторе, сообщает портала "Мой ГОРОД
".
Арману Уксукбаеву предъявлено обвинение по части 4 статьи 266 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере). Имя и должность пособника не сообщается.
Напомним
, Арман Уксукбаев подозревается в том, что с октября 2020 года по 11 октября 2021 года получил от директора ТОО взятку в особо крупном размере, в сумме 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге.
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 ОКТЯБРЯ - В Усть-Каменогорске вынесен приговор по делу о пытках заключенного, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с гибелью молодого жителя Усть-Каменогорска Андрея Кондратенко на скамье подсудимых оказались семь сотрудников ДУИС по ВКО, сообщает YK-news.kz
.
Судом №2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении семи должностных лиц ДУИС по ВКО по обвинению в совершении пыток в отношении осужденного Андрея Кондратенко, повлекших его смерть.
Кроме того, в отношении одного из подсудимых - А.С. - рассмотрено дело по обвинению в неоднократном получении взятки, путем вымогательства, превышения должностных полномочий с применением насилия.
По данным суда, 18 июня 2019 года сотрудники учреждения ОВ-156/2 причинили телесные повреждения Андрею Кондратенко. Парень умер в стенах колонии.
В целях сокрытия следов преступления обвиняемые, с привлечением двух осужденных, перенесли тело погибшего в камеру дисциплинарного изолятора, инсценировав самоубийство", - говорится в сообщении суда №2.
Кроме этого, А.С. в июне 2018 года получил от матери осужденного взятку в виде комплекта автошин общей стоимостью 76 000 тенге. Также А.С. потребовал, чтобы осужденный изготовил деревянный лестничный марш, который впоследствии был установлен в доме его родственников.
Свидетели подтвердили, что тело перенесли в камеру изолятора, заключениями экспертиз установлено наступление смерти в результате причиненных телесных повреждений", - добавили в суде.
Между тем подсудимые вину в совершении преступления не признали, просили их оправдать.
Суд назначил осужденным Е.А. и Р.Т. наказание в виде 8 лет лишения свободы, осужденному А.Б. - 7 лет лишения свободы, Е.Б., Р.О., Н.С. - 5 лет лишения свободы, осужденному А.С. по совокупности уголовных правонарушений - 7 лет лишения свободы. Кроме того, все осужденные лишены специальных званий, а также лишены права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет", - резюмировали в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Отметим, что судебное разбирательство длилось больше года.
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 ОКТЯБРЯ - В Северо-Казахстанской области полицейские при задержании 25-летней жительницы Петропавловска изъяли 33 полимерных свертка с кристаллообразным веществом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик альфа-PVP, известный как "соль", общим весом 15,3 грамма. Подозреваемой грозит уголовная ответственность за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере, пишет Polisia.kz
.
В октябре 2019 года фигурантка уже привлекалась к ответственности за нанесение на стены домов граффити с рекламой веб-ресурсов, торгующих наркотиками в интернете. Тогда ей пришлось заплатить штраф. Сегодня реклама наркоресурсов является уже уголовным преступлением. Также напоминаем, что за хранение наркотиков в особо крупном размере законодательством предусмотрена строгая ответственность: лишение свободы на срок до семи лет", - сообщил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Иван Терзиди.
Как информирует источник, с начала года в области задержаны 13 человек, подозреваемых в распространении наркотиков путем "закладок". Изъято 4 килограмма 287 граммов синтетических наркотиков. Всего с начала года в СКО из незаконного оборота изъято свыше 404 килограммов различных наркотических средств.