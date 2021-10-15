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В Алматинской области задержаны подозреваемые по делу о хищении земельного участка КазЖенПУ

14.10.2021, 09:37 19819
В Алматинской области задержаны подозреваемые по делу о хищении земельного участка КазЖенПУ
АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - Антикоррупционной службой по Алматинской области задержаны подозреваемые в совершении хищения земельного участка Казахского национального женского педагогического университета (КазЖенПУ), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Антикоррупционной службой по Алматинской области задержаны бывший работник Казахского Национального женского педагогического университета, руководители отдела Карасайского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО "Правительство для граждан по Алматинской области" и отдела земельных отношений акимата Карасайского района по подозрению в совершении хищения имущества Университета в виде земельного участка площадью 9,0 гектаров, расположенного в поселке Кемертоган, имевшего место в 2018 году", - говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции. 

 
Сообщается, что "земельный участок университета незаконно сегментирован на ряд участков, оформлен на аффилированных к задержанным лицам по поддельным документам и в последющем реализован добросовестным покупателям". 
 

Этими же лицами в январе 2021 года с целью сокрытия следов преступления и мнимого возврата земельного участка на баланс университета из земельного запаса государства без правоустанавливающих документов незаконно выделен земельный участок, расположенный в поселке Колді, который находился в санитарной зоне и не подлежал выдаче в частную собственность", - добавили в ведомстве. 

 
На сегодняшний день всем подозреваемым с санкции суда избрана мера пресечения. Расследование продолжается. В целях установления других причастных лиц к совершенному преступлению проводятся необходимые следственные мероприятия.

 

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