В Алматы задержаны подозреваемые в вооруженных грабежах

ТАЛДЫКОРГАН. 7 ДЕКАБРЯ - Трое преступников с пистолетом и ножом нападали на жителей Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 6 по 9 ноября в дежурную часть Карасайского РУП обратились трое местных жителей с заявлениями о совершенных на них вооруженных нападениях.

Во всех трех эпизодах фигурировали трое молодых людей в медицинских масках, кепках и капюшонах, вооруженные пистолетом и ножом. Преступники нападали ночью на одиноких прохожих. Применяя насилие, они забирали у пострадавших дорогостоящие сотовые телефоны стоимостью от 330 до 840 тысяч тенге. Передвигались они на автомашине Hyundai Elantra серебристого цвета. Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по статье УК РК (Вооруженный разбой, совершенный группой лиц)", - пишет Polisia.kz .

В результате оперативно-розыскной работы преступники были задержаны в Алматы.

Ими оказались ранее судимые за грабежи, разбои, причинение тяжкого вреда здоровью и угон. У подозреваемых изъяты нож, пистолет и два телефона.

Как оказалось, передвигались задержанные на арендованном автомобиле. На период досудебного расследования всем троим фигурантам, с учетом их криминального опыта, следственный судья санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.



