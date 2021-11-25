В Актобе спецназ обезвредил двух вооруженных людей

Фото: пресс-службы департамента полиции Актюбинской области

АКТОБЕ. 24 НОЯБРЯ - Машина, перевозившая вооруженных лиц, была задержана по оперативной информации 21 ноября, ночью, в районе поселка Жанаконыс, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Примерно в 00.42 в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции остановили автомашину ВАЗ-2199 с российским учетом, под управлением 18-летнего водителя. В салоне автомашины находились два 25-летних пассажира, сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.

При осмотре авто, полицейские обнаружили под передним пассажирским сиденьем обрез охотничьего двуствольного ружья марки "ИЖ" и на заднем сиденье охотничье двуствольное гладкоствольное ружьё марки "ИЖ", шесть патронов 16-го калибра и два ножа.

Как выяснилось позже, водитель находится в наркотическом опьянении из-за употребления каннабиноидов. Автомашина была водворена в коммунальную стоянку. А по факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов). Сейчас полицейские выясняют, для чего понадобилось молодым людям столько оружия.