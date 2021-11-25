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В Актобе спецназ обезвредил двух вооруженных людей

24.11.2021, 19:57 111133
В Актобе спецназ обезвредил двух вооруженных людей
Фото: пресс-службы департамента полиции Актюбинской области
АКТОБЕ. 24 НОЯБРЯ - Машина, перевозившая вооруженных лиц, была задержана по оперативной информации 21 ноября, ночью, в районе поселка Жанаконыс, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Примерно в 00.42 в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции остановили автомашину ВАЗ-2199 с российским учетом, под управлением 18-летнего водителя. В салоне автомашины находились два 25-летних пассажира, сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.
 
При осмотре авто, полицейские обнаружили под передним пассажирским сиденьем обрез охотничьего двуствольного ружья марки "ИЖ" и на заднем сиденье охотничье двуствольное гладкоствольное ружьё марки "ИЖ", шесть патронов 16-го калибра и два ножа.
 
Как выяснилось позже, водитель находится в наркотическом опьянении из-за употребления каннабиноидов. Автомашина была водворена в коммунальную стоянку. А по факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов). Сейчас полицейские выясняют, для чего понадобилось молодым людям столько оружия.
 

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В Шымкенте молодую девушку зарезали на съемной квартире

25.11.2021, 17:24 12151
В Шымкенте молодую девушку зарезали на съемной квартире
Фото: sonkukabarlar.kg
ШЫМКЕНТ. 25 НОЯБРЯ - В Шымкенте на съемной квартире обнаружено тело молодой женщины. Мертвую девушку нашла хозяйка квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает otyrar.kz, 25 ноября, в 01.30, в съемной квартире, расположенной по адресу: Республика, 16, обнаружено тело девушки 20-25 лет с ножевыми ранениями. Она скончалась на месте происшествия.
 
Хозяйка квартиры сообщила, что потерпевшая сняла жилье на 3 дня. По одной из версии, на эту съемную квартиру девушка приехала с парнем и, возможно, между ними произошел конфликт.
 
Два первых дня девушка еще выходила на связь с хозяйкой квартиры и ничего подозрительного в ее голосе не было. 
 

Хозяйка забила тревогу, когда девушка на третий день перестала отвечать на звонки. Запасным ключом женщина открыла дверь и была шокирована увиденным. В зале лежал окровавленный труп девушки. Приехавшая бригада медиков констатировала, что тело пролежало в квартире около суток".

 
Ведется поиск возможных подозреваемых и свидетелей. Детали происшествия полицейские пока не сообщают.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы жестоко убили девушку.
 

В Жамбылской области мать незаконно отдала ребенка в другую семью

25.11.2021, 17:03 12826
В Жамбылской области мать незаконно отдала ребенка в другую семью
Фото: krivoe-zerkalo.ru
ТАРАЗ. 25 НОЯБРЯ - В Жамбылской области 22-летняя девушка незаконно отдала своего ребенка в другую семью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, сотрудниками полиции Жамбылской области задержана 22-летняя местная жительница, которая, родив ребенка в 2018 году, незаконно отдала его третьему лицу на воспитание в другую семью. Девушка дала признательные показания.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними). 
 
 

Более миллиарда тенге похитили у глав крестьянских хозяйств в Костанайской области

25.11.2021, 16:56 18523
Более миллиарда тенге похитили у глав крестьянских хозяйств в Костанайской области
Фото: Кадр из видео АФМ РК
КОСТАНАЙ. 25 НОЯБРЯ - В Костанайской области пресечен факт хищения более 1 млрд тенге у глав крестьянских хозяйств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства на днях завершил департамент АФМ Костанайской области. 
 

Гражданин Н. Тлеубаев с С. Сулейменовым и А. Шамшадиновым разработал схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона. Н. Тлеубаев от имени ТОО "Зерновой пул Казахстана-К" заключил договоры с КХ на приобретение более 21 тыс. тонн пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 млрд тенге на условиях отсрочки. Фактически завладев зерном, Н. Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО "Зерновой пул Казахстана-К". Затем легализовал денежные средства за пределами РК, ввел их в оборотный капитал принадлежащего ему предприятия "GrainExport-NS", - сообщает АФМ. 

 
Злоумышленники осуждены к 5 годаи и 5,5 года лишения свободы.


 

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