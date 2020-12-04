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В Алматы было совершено покушение на гендиректора ТОО

02.12.2020 29458
Алматы. 2 декабря. Kazakhstan Today - 23 ноября в 09.40 неизвестный открыл стрельбу в генерального директора ТОО WinAlko Group Валентина Лабецкого, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает zakon.kz, покушение было совершено по адресу Грибоедова, 91-а. Преступник открыл дверь автомашины, в которой сидел Лабецкий, трижды выстрелил в него из пистолета. 
 
Лабецкий выжил после покушения, но все еще неизвестно, какие травмы он получил и в каком состоянии находится.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, подозреваемый задержан и водворен в изоляции временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия.
 
По одной из версий, покушение связано с профессиональной деятельностью.
 

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