В Алматы было совершено покушение на гендиректора ТОО

Алматы. 2 декабря. Kazakhstan Today - 23 ноября в 09.40 неизвестный открыл стрельбу в генерального директора ТОО WinAlko Group Валентина Лабецкого, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает zakon.kz , покушение было совершено по адресу Грибоедова, 91-а. Преступник открыл дверь автомашины, в которой сидел Лабецкий, трижды выстрелил в него из пистолета.

Лабецкий выжил после покушения, но все еще неизвестно, какие травмы он получил и в каком состоянии находится.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, подозреваемый задержан и водворен в изоляции временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия.

По одной из версий, покушение связано с профессиональной деятельностью.

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