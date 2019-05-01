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В Алматы четверо пьяных хулиганов жестоко избили сотрудников коммунальной службы (ВИДЕО)

30.04.2019, 16:06 17092
В Алматы четверо пьяных хулиганов жестоко избили сотрудников коммунальной службы (ВИДЕО)
Фото: https://nvdaily.ru/
Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы 26 апреля четверо пьяных хулиганов жестоко избили сотрудников коммунальной службы. Один из пострадавших находится в коме, передает Kazakhstan Today.
 
Драка произошла ранним утром в районе пересечения улиц Мустафина и Рыскулбекова. Видео инцидента выложили в социальные сети. На кадрах видно, как между коммунальщиками и неизвестными мужчинами возникла потасовка. Позже один из них нанес сильный удар сотруднику, отчего тот упал без сознания. Сейчас он находится в реанимации, пишет inAlmaty.kz

 

Медики оценивают его состояние как тяжелое. Мужчина находится на аппарате искусственной вентиляции легких", - сообщили в управлении здравоохранении города Алматы.

 
По предварительным данным компании АО "Тартып", мужчины, напавшие на коммунальщиков, таким образом агрессивно отреагировали на просьбу убрать машину. 
 
Как сообщили в департаменте полиции, в драке участвовали лица в состоянии алкогольного опьянения. 
 
"Все участники преступления задержаны по горячим следам и водворены в изолятор временного содержания департамента полиции", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
 
Их действия квалифицированы по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство) и по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 
 

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