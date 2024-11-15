В Алматы чиновник за взятку давал положительные заключения по реконструкции котельных

Он изобличен после получения части взятки в 12,2 млн тенге

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Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятия Антикором пресечен факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.





27 октября после получения части взятки в сумме 12,2 млн тенге из ранее оговоренных 73,5 млн тенге изобличен директор филиала РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" по Северному региону Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства.





Должностное лицо и учредитель компании, передавший часть взятки, с санкции суда заключены под стражу.





Расследование продолжается.



