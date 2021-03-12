В Алматы дедушка жестоко избил внука

Видеозапись опубликовала в Facebook руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари.
Для наших некоторых граждан это семейное дело, это называют воспитанием, а потом мы получаем искалеченное поколение детей! Примите, пожалуйста, действенные меры! До вас три дня не могут достучаться общественники!" - написала Дина Тансари.
По данным службы полиции Алматы, дети воспитываются с дедушкой и бабушкой. После инцидента, дедушку направили на принудительное лечение от алкоголизма в стационар. Сегодня он должен закончить курс лечения и сразу состоится суд. О решении суда сообщим позже.
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