В Алматы дворника подозревают в развращении воспитанников детского сада

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Алматы. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы дворника подозревают в развращении воспитанников одного из детских садов Бостандыкского района, сообщила известный адвокат Айман Умарова.





Жертвами домогательств стали по меньшей мере шестеро детей в возрасте до пяти лет, информирует портал "Мой город".





Он поднимал их на руки, заводил в домик свой. Родители обращались в администрацию, но никаких мер не было предпринято. Сами работники не могли не знать, так как сигналы поступали от родителей", - заявила адвокат.





В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что уголовное дело зарегистрировано и расследуется управлением Бостандыкского района по статье 124, часть 3, УК РК (Развращение малолетних, совершенные неоднократно).





Проводится комплекс следственный действий, направленных на установление объективных обстоятельств произошедшего, по результатам чего по уголовному делу будет принято процессуальное решение. Ход досудебного расследования находится на контроле руководства департамента", - добавили в полиции.





Отмечается, что санкция статьи предусматривает до 17 лет заключения.





Позже в Комитете по охране прав детей отметили, что курирующий вице-министр поручил всем региональным управлениям образования "предпринять незамедлительные и эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов".





Родителей призвали предоставлять информацию о любых подозрительных ситуациях, связанных с безопасностью детей.





Стоит отметить, что статистика преступлений против несовершеннолетних в Казахстане выглядит пугающе.





В 2022 году свыше 700 несовершеннолетних стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности.





Рост преступлений в отношении половой неприкосновенности наблюдается в Павлодарской на 57% (с 23 до 36), Актюбинской на 48% (с 21 до 31), Мангистауской на 9% (с 32 до 35), Северо-Казахстанской на 6% (с 31 до 33) областях и Алматы на 15% (с 46 до 53). Наибольшее количество преступлений против половой неприкосновенности отмечается в Алматинской (87), Карагандинской (70) и Туркестанской областях (63). Итого за 3 года совершено 2472 преступления против половой неприкосновенности.