В Алматы изъят арсенал оружия у жителя Павлодара

Polisia.kz

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - 23 декабря 2020 полицейские Алматы изъяли целый арсенал оружия у жителя Павлодара, передает Kazakhstan Today.

Согласно оперативным данным, ранее трижды судимый 27-летний гражданин А. хранил восемь единиц боевого оружия в съемной квартире, пишет Polisia.kz

Подозреваемый задержан. У него обнаружены карабин, винчестер, пистолет системы Макарова и пять обрезов различных моделей", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу, в ходе которой станут известны их происхождение, принадлежность и причастность к преступлениям.

Досудебное расследование начато по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Гражданин А. задержан", - добавили в полиции.

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