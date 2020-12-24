В Алматы ликвидировано 5 нарколабораторий

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - Пять лабораторий по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Алматы, передает Kazakhstan Today.

В результате проведенных мероприятий с начала года полицейскими Алматы ликвидировано пять лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков, пишет Polisia.kz

Начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы Ерлан Алмагамбетов рассказал, что для функционирования нарколабораторий широко используются услуги курьерских служб. Синтетические наркотики, а также различные реактивы и компоненты для лаборатории на территорию Казахстана доставляются транспортно-логистическими компаниями из различных стран, "которых только на территории города зарегистрировано более 1500 организаций".





За указанный период нами выявлено девять фактов передачи через курьерские службы синтетических наркотиков из Российской Федерации для дальнейшей ее реализации. Так, двое молодых людей в пригороде Алматы организовали нарколабораторию; различные компоненты для изготовления синтетических наркотиков через логистическую компанию получали из Российской Федерации. При обыске изъято около 80 килограммов различных кислот, а также готовое к реализации вещество "Скорость" общим весом 25 килограммов. Цена данного товара составила бы 350 миллионов тенге", - сказал Ерлан Алмагамбетов.

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