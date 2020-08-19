В Алматы мошенники подделывали квитанции электронных переводов

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - В Алматы трое мужчин обманывали продавцов небольших магазинов, подделывая квитанции электронных переводов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , подозреваемые - граждане Б., К., и Р. - на территории Алматы и области совершали мошенничества в отношении продавцов магазинов.

Мужчины разработали целую схему обмана посредством перечисления денег во время совершения покупок. Они находили подходящие продуктовые магазины, где для начала совершали покупки на минимальную сумму от 100 до 200 тенге. Таким образом, они получали персональные данные о карточном счете продавца или владельца магазина, а затем с помощью программы фотомонтажа заблаговременно готовили скриншоты электронных квитанций о перечислении денег на более крупные суммы", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

В одном случае мошенники решили купить сигарет на 170 тысяч тенге. Продавцу заявили, что хотят расплатиться с помощью электронного перевода. На самом деле у них уже была готова "нарисованная" квитанция, которую они при расчете показали продавцу. Необходимую сумму в квитанцию мужчины дорисовывали с помощью фотошопа. На первый взгляд подделку от оригинала не отличить.

На данном этапе расследования следствием установлена причастность задержанных к 30 аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Ранее стало известно, что мошенник оформил микрокредиты на трех жительниц Нур-Султана.

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