В Алматы мошенница продавала арендованные квартиры

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - Полиция Турксибского района Алматы задержала 51-летнюю женщину по подозрению в совершении квартирных мошенничеств, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, подозреваемая разработала схему преступного мошенничества и успешно ее использовала. Она арендовала на длительное время квартиры с хорошей планировкой для последующей продажи реальным клиентам. Женщина сообщала потенциальным покупателям, что квартиры через торги реализуются по низкой цене из-за залога, находящегося в банках.

Она говорила, что необходимо только внести задаток в размере 3-4 миллионов тенге - и квартира будет у новых владельцев. Имеющиеся коммуникации помогли злоумышленнице присвоить обманным путем чужие денежные средства. Сейчас ею совершены три факта квартирных мошенничеств на территории нашего района, устанавливается ее причастность к преступлениям на территории других районов мегаполиса. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступные деяния", - прокомментировал начальник отдела полиции при управлении полиции Турксибского района подполковник полиции Нурлан Искаков.

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