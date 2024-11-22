В Алматы на контролера автобуса напали с ножом   

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Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали подозреваемого, который, вооружившись кухонным ножом, напал на контролера автобуса, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.









Как уточнили в полиции, инцидент произошел ранним утром 21 ноября на конечной остановке автобуса в Наурызбайском районе города.





Контролер одного из автобусов сделал замечание прохожему на предмет его курения в неустановленном месте, вследствие чего между мужчинами произошла ссора. Далее прохожий забежал в салон автобуса и нанес ножевое ранение своему оппоненту", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.





Контролер автобуса был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи.





По данному факту возбуждено уголовное дело. 38-летний подозреваемый задержан по горячим следам.





Он водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - кухонный нож изъят", - добавил Науатов.





Напомним, В ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.





Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.



