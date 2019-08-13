В Алматы нарушитель ПДД протащил полицейского на своем автомобиле и скрылся

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Нарушитель в Алматы сначала сбил, а затем протащил дорожного инспектора на своем автомобиле и скрылся, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 9 августа на пересечении улиц Макатаева и Пушкина. Полицейский пытался оформить протокол за нарушение правил парковки. Однако водитель на это отреагировал агрессивно, пишет inAlmaty.kz

Старшим сержантом был предпринята попытка остановить транспортное средство, водитель которого допустил ряд нарушений правил дорожного движения. Водитель, управлявший иномаркой, не подчинился требованиям полицейского, сбил его и продолжил движение. Личность нарушителя была установлена. Сейчас его задержанием занимается отдел розыска управления полицейского службы", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Полицейского госпитализировали с многочисленными ушибами и переломами. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

В полиции отметили, что виновное лицо "непременно понесет наказание в соответствии с законодательством".

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