Более 28 млрд тенге из возвращенных активов направили на завершение строительства больницы в РиддереБолее 28 млрд тенге из возвращенных активов направили на завершение строительства больницы в Риддере
19.11.2024, 19:02 39171
В Алматы обнаружили оборудование мошенников
Мошенники обзванивали казахстанцев, находясь за пределами страны
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Алматы. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 19 ноября, при координации прокуратуры Алматы сотрудники Cyberpol управления криминальной полиции ДП города задержали гражданина Р., подозреваемого в использовании оборудования SIM box для организации мошеннических схем, сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативно-розыскные мероприятия проведены в рамках сотрудничества с АО "Казахтелеком" и АО "Кселл".
В ходе осмотра арендованной квартиры обнаружено оборудование SIM box с 32 слотами для SIM-карт, а также 285 SIM-карт, принадлежащих сотовому оператору.
Устройство использовалось для активации интернет-сервисов и мессенджеров, что позволяло мошенникам регистрировать анонимные аккаунты и обзванивать граждан Казахстана, находясь за пределами страны.
Со слов задержанного, предложение о работе он получил через Telegram, где ему поручили настроить и обслуживать оборудование, а также регулярно менять SIM-карты. За выполнение этих задач обещали высокую оплату.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?". Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане нужно полностью запретить онлайн-кредиты, займы и микрофинансовые организации.
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20.11.2024, 20:08 4301
В Уральске "заминировали" школу
Фото: depositphotos.com
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Уральск. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городских мессенджерах появилось сообщение, что у школы № 13 стоят патрульные машины и скорая. В родительских чатах пересылают сообщение, что в случае сирены учеников будут эвакуировать, сообщает портал "Мой город".
Как выяснилось, 20 ноября поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Уральска. На место происшествия направили все специальные и экстренные службы.
Силами первичного реагирования произвели обследование школы. Сообщение оказалось ложным. На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников", - пояснили в департаменте полиции ЗКО.
Напомним, в Казахстане с начала 2024 года за ложное сообщение об акте терроризма задержали свыше 30 человек.
20.11.2024, 18:20 8186
Два млрд тенге взыскали с экс-гендиректора АНПЗ за ненадлежащее выполнение госфункций
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Атырау. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 города Атырау взыскал два млрд тенге с бывшего генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода за ненадлежащее выполнение госфункций, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимый признан виновным по части 2 статьи 371 УК (Халатность) и на основании части 1 статьи 71 УК освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. При этом с него в пользу государства взыскано в счет причиненного ущерба порядка 2 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не обеспечил исполнение требований закона и устава предприятия по эффективному функционированию систем и принятию решений по производственным вопросам, имея возможность принять меры по ремонту теплообменника в рамках гарантийных обязательств ТОО-подрядчика, объявил тендер о закупе работ по ремонту. В результате на ремонт теплообменника было необоснованно выделено около 2 млрд тенге", - добавили в суде.
По данным СМИ, экс-генеральный директор АНПЗ - Мурат Досмуратов.
Напомним, в январе полномочия Мурата Досмуратова в качестве руководителя предприятия были прекращены.
20.11.2024, 18:16 9566
Казахстанца осудили на 22 года по делу о жестоком убийстве женщины на автостоянке в Актюбинской области
Приговор еще не вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Актобе. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области казахстанца осудили на 22 года лишения по делу о жестоком убийстве женщины на автостоянке, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года (...) Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшей, свидетелей, экспертов и т.д.
У. напал на потерпевшую С., накинув на ее шею ремень безопасности со стороны водителя, и стал им душить. В результате этого У. завладел женской золотой цепочкой стоимостью 150 тысяч тенге и автомашиной Toyota Camry. Далее находясь в автомашине после совершения разбойного нападения с целью завладения указанной автомашиной, не останавливаясь на достигнутом, умышленно с целью совершения убийства, продолжил стягивать ремень безопасности на шее потерпевшей. Несмотря на крики о помощи, он не переставал душить и отпустил ремень безопасности, когда последняя перестала подавать признаки жизни", - уточнили в суде.
Кроме того, после убийства подсудимый с целью затруднения опознания потерпевшей изрезал ее лицо ножом, сбросил ее тело в кусты недалеко от проселочной дороги и на ее машине скрылся с места преступления.
Ранее в Алматинской области суд вынес приговор двум подозреваемым в зверском убийстве студентки. Также в Атырау были задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 23-летней девушки.
Одним из самых резонансных преступлений прошлого года стало убийство Салтанат Нукеновой. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в ресторане в ноябре прошлого года. Экс-министра обвиняли в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело на родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова. Бишимбаев получил 24 года колонии.
В ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
20.11.2024, 17:15 11731
В Казахстане ликвидировали очередной наркоканал
Фото: Depositphotos
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Актау. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали канал поставки наркотических средств из южных регионов страны в Актау, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
По подозрению в организации данного канала задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Из незаконного оборота изъято 300 килограммов наркотических средств каннабисной группы", - проинформировали в пресс-службе.
По данным КНБ, досудебное расследование проводится по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Напомним, в Казахстане с начала года ликвидировали 24 международных наркоканала.
20.11.2024, 15:55 13416
В хищении 3,7 млн тенге подозреваются должностные лица отдела образования в Туркестанской области
Уголовное дело направлено в прокуратуру
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Туркестан. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Должностные лица отдела образования Шардаринского района подозреваются в хищении более 3,7 млн тенге, сообщили в Антикоррупционной службе Казахстана.
Устойчивая организованная группа из 12 участников, в том числе руководители отдела и их подчиненные бухгалтеры, подозреваются в хищении бюджетных средств в период с 2020 по 2023 годы путем незаконного перечисления заработной платы фактически не работавшим в сфере образования физическим лицам, а также на свои личные счета", - рассказали в Антикоре.
Государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.
Принятыми мерами ущерб был возмещен и наложен арест на имущество на общую сумму 639,8 млн тенге.
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру с отчетом о завершении досудебного расследования.
В ведомстве подытожили, что наиболее крупные суммы хищений выявлены в Жетісу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и в Алматы. В совершении преступлений изобличены 406 лиц, из них 196 лиц осуждены и приговорены к различным мерам наказания.
Ранее сообщалось, что в Актобе бухгалтер средней школы незаконно присвоил бюджетные средства в сумме 238 млн тенге.
20.11.2024, 11:29 18516
В Семее учителя подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Фото: Depositphotos
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Семей. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее 32-летнего школьного учителя подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки, передает корреспондент агентства.
По заявлению матери несовершеннолетней о действиях сексуального характера в июле текущего года в отношении ее дочери со стороны 32-летнего жителя Семея полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные действия", - проинформировали в департаменте полиции Абайской области.
По данным управления образования региона, учитель работает в школе преподавателем НВП с 2022 года.
В настоящее время ситуация находится под контролем компетентных органов, проводится расследование. По итогам расследования будет предоставлена дополнительная информация. На период следственных мероприятий учитель отстранен от работы. Родителям предложено обратиться за оказанием психологической помощи ученице к уполномоченному по правам детей и в центр психологической поддержки. Ученица продолжает посещать занятия", - добавили в пресс-службе.
Ранее президент Казахстана поручил взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилований в школах.
19.11.2024, 19:20 38911
В Рудном живодер ударил собаку ножом
Фото: polisia.kz
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Рудный. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном женщина увидела, как неизвестный ранил ножом собаку. Она сразу вызвала полицию, чтобы защитить животное, сообщает пресс-служба МВД РК.
Полицейские задержали 41-летнего подозреваемого. Начато досудебное расследование и проводятся мероприятия для установления обстоятельств происшествия.
Жестокое обращение с животными карается уголовно и может повлечь штраф до 200 МРП (738 тысяч тенге), исправительные или общественные работы на срок до 200 часов, а в некоторых случаях - арест на срок до 50 суток.
Ранее в Петропавловске умер щенок, в ухе которого девятилетний мальчик взорвал петарду.
В Атырауской области двух живодеров, которые заживо сожгли собаку, приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.
25 октября житель Уральска выстрелил в собаку на детской площадке. По словам жителей, это не первый случай, когда в животных убивают из огнестрельного оружия. Ранее, 7 октября, в Костанае неизвестные отравили собак в приюте для животных.
19.11.2024, 13:33 42941
Транснациональная ОПГ вывезла из Казахстана в Турцию золото на 5 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор участникам транснациональной организованной группы, занимавшимся контрабандой золота в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что в 2016 году подсудимые Ж. и Р. создали транснациональную ОПГ, занимавшуюся незаконным оборотом и перемещением золота из Казахстана в Турцию. В состав преступной группы подсудимые привлекли своих знакомых и родственников, в том числе подсудимого Б. В ОПГ также состояли граждане Турции, которых использовали для транспортировки драгметалла.
Подсудимыми неоднократно совершались контрабандные перевозки драгоценного металла - золота и ювелирных изделий, запрещенных к перемещению через таможенную границу, вне таможенного контроля. В результате, в период с 2017 по 2021 годы в рамках 19 эпизодов из Республики Казахстан в Турцию незаконно перемещено свыше 190 кг золота, стоимостью около 5 млрд тенге", - сообщили в суде.
Приговором суда Ж. и Р. приговорены к лишению свободы сроком на 11 лет. Б. получил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. А. лишили свободы сроком на 1,5 года.
Приговор не вступил в законную силу.
В октябре этого года гражданка Турции пыталась ввезти в Астану ювелирные изделия на 57 млн тенге. За беспрепятственный ввоз контрабанды она дала крупную взятку сотруднику таможни.
Ранее в аэропорту Астаны пресекли контрабанду золотых коллекционных монет на сумму 85 млн тенге.
В Лиге ювелиров Казахстана заявили, что поддельные и контрабандные золотые украшения наводнили ювелирный рынок страны.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?