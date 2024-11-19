18.11.2024, 18:06 24741
Опрос КТ: 74% респондентов считают, что в Казахстане нужно полностью запретить онлайн-кредиты, займы и МФО Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане нужно полностью запретить онлайн-кредиты, займы и микрофинансовые организации, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?"
74% участников опроса ответили: "Нужно полностью запретить онлайн-кредиты, займы и МФО"; 22% выбрали ответ: "Нужно ужесточить наказание за мошенничество и пособничество мошенническим действиям"; 1% считают, что нужно разрешить всем желающим брать кредиты от имени любого казахстанца и 3% ответили: "Мне все равно".
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
Недавно блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
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новости по теме
19.11.2024, 08:24 4156
В населенных пунктах Алматинской области временно отключат газ
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Алматы. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 19 ноября 2024 года запланированы работы по подключению вновь построенного подводящего газопровода до ТЭЦ-3. В связи с этим временно будет приостановлено газоснабжение для 4449 абонентов в Илийском районе Алматинской области. Об этом сообщили в АО "QazaqGaz Aimaq".
В частности, будут отключены от газоснабжения следующие населенные пункты:
- село Коктерек;
- село Байсерке;
- ПКСТ (поселково-строительный кооператив) "Энергетик";
- ПКСТ "Проектировщик";
- ПКСТ "Надежда".
Для обеспечения безопасности жителей указанных населенных пунктов просят перекрыть газовые краны и не открывать их до проведения пусконаладочных мероприятий, которые будут производиться специалистами алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq".
В компании отметили, что данные мероприятия проводятся в рамках комплексных работ по переводу ТЭЦ-3 на природный газ для улучшения экологической ситуации мегаполиса.
18.11.2024, 09:52 39541
В Казахстане 21 ноября отключат радио и телевидение
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казтелерадио" предупредило о планово-профилактических работах с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
21 ноября 2024 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Благодарим вас за понимание и приносим извинения за временные неудобства!" - говорится в сообщении.
Отмечается, что данные работы проводятся ежеквартально в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания.
18.11.2024, 08:28 43361
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на большую территорию Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на западе, севере-западе, юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега.
По республике ожидается туман, на севере, востоке, юго-востоке, юге - усиление ветра, в Кызылординский области - гололед", - сообщает Казгидромет.
В Астане: переменная облачность, без осадков, температура днем составит -1, -3 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +9, +11 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +14, +16 °C.
17.11.2024, 16:18 66081
В Атырауской области из-за трещины закрыли самый длинный мост
Мост находится в Махамбетском районе между селами Махамбет и Жалгансай
Фото: АЖ
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Атырау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области закрыли для грузовиков самый длинный мост из-за трещины. В ближайшее время будет проведена техническая проверка моста, которая определит, какого масштаба требуются работы, сообщает "АЖ".
Об этой проблеме стало известно недавно. Трещины на мосту, расположенном между селами Махамбет и Жалгансай через реку Урал, возникли в средней части. В связи с этим движение тяжелых грузовиков по мосту было запрещено. Легковым автомобилям разрешено проезжать со сниженной скоростью 20 км/ч, так как их вес не представляет угрозы. На мосту будут установлены специальные дорожные знаки", - сообщил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.
По его словам, будет составлена сметная документация и проведена подготовка к капитальному ремонту. Однако техническая проверка, разработка сметы и выделение финансирования займут время. При ремонте движение транспорта не будет полностью перекрыто, так как имеются альтернативные маршруты: дороги Атырау - Уральск и Атырау - Индер.
Строительство самого длинного моста в Атырауской области началось в 2014 году и было завершено в 2018 году. Длина моста составляет 860 метров, ширина - 13 метров. Он способен выдерживать нагрузку до 180 тонн, длина подъездного пути - 8,5 километра. Мост находится на балансе районного акимата.
Ранее сообщалось, что в Атырау на мосту, построенном почти 40 лет назад, появились разрывы на стыках дорожного полотна и образовалась выбоина. Кроме того, части конструкции моста разошлись, и арматура выступила на поверхность дороги.
16.11.2024, 19:47 91951
Более 60% продуктов в Казахстане не соответствуют установленным нормам: исследование
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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Результаты масштабного исследования "Сапалы өнім", инициированного в соответствии с поручением главы государства о защите внутреннего рынка, выявили тревожные факты: более 60% проверенных продуктов не соответствуют установленным нормам. Это означает, что каждый второй товар на наших полках может представлять угрозу для здоровья, рассказали в Комитете по защите прав потребителей.
Проект "Сапалы өнім" был запущен для защиты прав потребителей и обеспечения безопасности продуктов питания. В рамках этого проекта общественные организации провели масштабные проверки продуктов питания в различных регионах Казахстана. Эксперты приобретали товары в обычных магазинах и отправляли их на анализ в аккредитованные лаборатории.
Исследование охватило 1423 образца различных продуктов питания и бытовой химии. Результаты оказались шокирующими: в 69% случаев были выявлены нарушения.
Наиболее распространенными нарушениями стали:
Маркировка. Более 83% продуктов не соответствовали требованиям к маркировке. Часто отсутствовала информация о составе, производителе, сроке годности или она была представлена не на государственном языке.
Санитарные нормы. 17% образцов не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это означает, что в продуктах могли содержаться вредные вещества, бактерии или другие микроорганизмы, опасные для здоровья.
Административная ответственность. В отношении 224 субъектов предпринимательства были приняты меры административной ответственности за выявленные нарушения.
Запрет на реализацию. Для 43 видов продукции были отменены или приостановлены декларации соответствия, что означает запрет на их реализацию на территории Казахстана.
Эксперты отметили, что масштабы проблемы некачественных продуктов питания в Казахстане оказались гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее.
Результаты исследования "Сапалы өнім" свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер для улучшения контроля за качеством продукции и защиты прав потребителей. Более 69% проверенных продуктов имели нарушения, что говорит о системной проблеме. Привлечение к административной ответственности 224 субъектов предпринимательства и запрет на реализацию 43 видов продукции свидетельствует о том, что государственные органы предпринимают определенные меры, однако этого недостаточно", - рассказали они.
Особую тревогу вызывает ситуация с молочными продуктами. В 70% образцов йогуртов и кефира было обнаружено превышение количества консервантов, что может негативно сказаться на здоровье детей и людей с пищевой аллергией.
Специалисты подчеркнули, что потребление некачественных продуктов может привести к серьезным последствиям для здоровья: пищевым отравлениям, аллергическим реакциям, хроническим заболеваниям. Особенно уязвимы дети и пожилые люди.
В сложившейся ситуации каждый из нас должен быть бдительным. При выборе продуктов обращайте внимание на следующие моменты: состав - внимательно читайте этикетку, сравнивайте разные продукты; Срок годности - Проверяйте дату производства и срок годности; Производитель - Отдавайте предпочтение проверенным производителям; Внешний вид - Обращайте внимание на упаковку, наличие повреждений; цена - не гонитесь за низкой ценой, качественные продукты стоят дороже", - советуют специалисты.
В случае обнаружения некачественного продукта потребителей призывают не молчать, а сообщать о нарушениях в соответствующие органы.
Результаты исследования "Сапалы өнім" подтверждают, что проблема качества продуктов питания в Казахстане требует незамедлительного решения. В связи с этим мы призываем государственные органы усилить контроль за соблюдением стандартов качества, а производителей - нести ответственность за свою продукцию", - заключили в комитете.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил профильным структурам основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.
16.11.2024, 14:35 99496
Ушла из жизни Светлана Светличная
Актрисе было 84 года
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Москва. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В возрасте 84 лет ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная.
Кончину актрисы изданию РБК подтвердила ее невестка.
Это произошло сегодня утром. Тяжелая продолжительная болезнь", - сообщила она.
Светличная сыграла в десятках фильмов. Одна из ее наиболее известных ролей - Анны Сергеевны в фильме "Бриллиантовая рука" (именно она произносит ушедшую в народ фразу "Не виноватая я, он сам пришел").
В ноябре 2022 года сообщалось о госпитализации Светличной. Тогда ее невестка сообщила, что актриса давно болеет, ей периодически становится хуже.
15.11.2024, 20:23 122256
В Бурабае спасли обессиленного пеликана
Фото: ГНПП Бурабай
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Кокшетау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 15 ноября, работник лесного питомника ГНПП "Бурабай" Дмитрий Фатеус в 124-м квартале Приозерного лесничества обнаружил обессиленного пеликана и передал его инспекторам лесничества. Птица не смогла улететь на зимовку, сообщает перс-служба нацпарка.
Спасенного пеликана доставили в зоосад курорта Бурабай, где его осмотрел ветеринар. Травм у птицы не обнаружено.
Как выяснилось, это птенец текущего года, который еще слишком молод для перелетов. Его перья недостаточно развиты, чтобы выдержать дальнюю дорогу", - сообщили в нацпарке.
Птицу поместили в зимний вольер для реабилитации. До весны пеликан будет находиться под наблюдением специалистов. Как только он окрепнет, его выпустят на волю в естественную среду обитания.
15.11.2024, 14:01 130436
Для Казахстана свойственно иметь три часовых пояса - бизнесмен
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мыслями о переносе времени в Казахстане со своими подписчиками в Instagram поделился совладелец и председатель совета директоров Kusto Group Еркин Татишев.
Наша планета вращается, и благодаря этому у нас есть день и ночь. Чтобы организовать время по всей Земле, ее поделили на 24 часовые зоны: каждый час - это 15° долготы. Время отсчитывается от нулевого меридиана, который проходит через город Гринвич в Англии, и так мир договорился измерять время. В нашей стране ситуация с часовыми поясами могла бы быть проще и удобнее. Западные области находятся примерно на 46-м меридиане, что по мировым стандартам попадает в пояс UTC+4. Восточные регионы ближе к 87-му меридиану, что соответствует UTC+6. А регионы в центре - примерно между 60 и 75 меридианами - относятся к UTC+5. Получается, что для нашей страны естественно иметь три часовых пояса: один для западных областей, другой - для центральных, и третий - для восточных. Это логично и удобно, потому что тогда время соответствует тому, где находится солнце в небе", - написал Татишев на своей странице в соцсети.
Он отметил, что перевод времени на один час вперед, как это было сделано недавно в Казахстане, создает проблемы.
Люди просыпаются в темноте, больше включают свет и отопление, так как в домах холоднее до восхода солнца. Это приводит к большему расходу электроэнергии, а значит, и к повышению счетов за электричество. Оценки показывают, что такая потеря электроэнергии в масштабе страны может составлять от 2 до 5 миллиардов киловатт-часов в год! Это очень много", - заявил бизнесмен.
Он подчеркнул, что выгода от перехода на постоянное зимнее время очевидна. Люди будут жить по естественному ритму дня и ночи, экономя электроэнергию и деньги на оплате счетов. Например, в Алматы зимой солнце будет садиться около 17.00, а летом - около 21.30. Так люди смогут больше времени проводить при естественном свете, особенно летом, когда закат будет поздним.
Вывод прост: если вернуться к постоянному зимнему времени и установить три часовых пояса, то это поможет сэкономить деньги, лучше использовать природный свет и снизить потребление электроэнергии. Мы будем жить более гармонично с природой, а страна станет экономить энергоресурсы - это выгодно всем", - добавил Еркин Татишев.
Ранее о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс высказался председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов. По его словам, рабочие устают на производстве, упала производительность и вырос брак.
Ранее казахстанцы в социальной сети, которую использовал депутат мажилиса Еркин Абиль для менторского, как считают пользовали, объяснения причин перехода на единый часовой пояса, с возмущением раскритиковали его аргументацию.
Пользователи с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана. Стоит отметить, что количество комментариев под постом депутата на момент публикации превысило тысячу. Позже Еркин Абиль рассказал, кому принадлежит идея о переводе стрелок.
Между тем юрист предположила, что перевод времени был удобен чиновникам.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент. Отмечается, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса. Петиция находится на модерации до 17 ноября. Инициатор петиции "Вернуть время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?