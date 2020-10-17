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В Алматы ограбили банк

16.10.2020 13123
В Алматы ограбили банк
Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - В четверг, 15 октября, в Алматы двое вооруженных грабителей совершили нападение на отделение Kaspi.kz, передает Kazakhstan Today.
 
Ограбление произошло после 18.00. Клиентов в отделении на тот момент не было. Неизвестные, угрожая оружием, забрали, по предварительным данным, около 2 млн тенге. 
 
Никто из сотрудников не пострадал. Полиция прибыла вскоре после срабатывания тревожной кнопки, сообщили в банке.
 
Cлужба безопасности фининститута сотрудничает с правоохранительными органами, помогая раскрыть преступление.
 
В пресс-службе городского департамента полиции уточнили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 192 УК РК.
 
Создана специальная следственно-оперативная группа, чьи действия направлены на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.
 
Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции города Алматы.

 

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