В Алматы ограбили банк

Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - В четверг, 15 октября, в Алматы двое вооруженных грабителей совершили нападение на отделение Kaspi.kz, передает Kazakhstan Today.

Ограбление произошло после 18.00. Клиентов в отделении на тот момент не было. Неизвестные, угрожая оружием, забрали, по предварительным данным, около 2 млн тенге.

Никто из сотрудников не пострадал. Полиция прибыла вскоре после срабатывания тревожной кнопки, сообщили в банке.

Cлужба безопасности фининститута сотрудничает с правоохранительными органами, помогая раскрыть преступление.

В пресс-службе городского департамента полиции уточнили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 192 УК РК.

Создана специальная следственно-оперативная группа, чьи действия направлены на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.

Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции города Алматы.





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