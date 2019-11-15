В Алматы ограбили бизнесмена из КНР

Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы на бизнесмена из КНР совершено разбойное нападение, передает Kazakhstan Today.

По данным криминальной полиции города, бизнесмена из КНР ограбили минувшим вечером в Жетысуском районе Алматы. Злоумышленники заманили предпринимателя под предлогом обмена тенге на иностранную валюту по выгодному курсу.

"А на деле совершили на него налет: под угрозой предмета, похожего на пистолет, они отобрали наличность в размере 20 миллионов тенге. В первые же часы проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан основной фигурант данного уголовного дела, 1985 года рождения, часть похищенных денег изъята при нем. Еще двух подозреваемых мы задержали буквально несколько часов назад в другой черте города, им по 26-28 лет. Примечательно, что все трое злоумышленников - уроженцы Китайской Народной Республики, имеющие статус оралманов. Большая часть награбленного найдена при задержании... Денежные средства приобщены к материалам уголовного дела. Кроме того, в качестве вещественных доказательств в деле также фигурируют игрушечный пистолет, которым подозреваемые запугали иностранца, а также автомашина марки "Тойота-Камри", на которой они передвигались по городу", - уточнил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

В полиции сообщили, что в настоящее время устанавливается причастие к данному тяжкому преступлению других лиц, действиям которых следствием будет дана правовая оценка. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 192 УК РК (Разбойное нападение). Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

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