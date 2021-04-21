В Алматы осудили фальшивомонетчиков

АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Департаментом экономических расследований по городу Алматы АФМ РК завершено досудебное расследование в отношении преступной группы, которая занималась хранением и сбытом поддельных долларов США, сообщили в пресс-службе Агентства финансового мониторинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В августе 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий изобличена и задержана преступная группа в составе двух человек, занимающаяся сбытом на территории города Алматы фальшивой иностранной валюты номиналом 100 долларов США в количестве 42 штук на общую сумму 4200 долларов", - сообщили в ведомстве.

Приговором суда обвиняемые признаны виновными по пунктам 2,3 части 2 статьи 231 УК РК (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы - от 3 до 5 лет.

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