Двое пострадавших детей госпитализированы, у них колотые раны головы и предплечья

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Петропавловск. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Девятиклассник напал на трех учеников с ножом и топором в одной из школ Петропавловска.





13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения топором и ножом трем ученикам.





Двое пострадавших детей доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте.





В настоящее время в школе работает следственная группа.





Дополнено 13.02.2023, 11.45





В прокуратуре Северо-Казахстанской области проинформировали , что нападавший несовершеннолетний Д. задержан сотрудниками полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство".





Фото из соцсетей





По предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете. Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.





Дополнено 13.02.2023, 13.20





По неподтвержденным данным, нападавший выполнял "задание" интернет-игры.





По неподтвержденным данным, нападавший девятиклассник выполнял задание интернет-игры, по которым ему нужно было срубить 4 дерева. Ими оказались ни в чем неповинные школьники", - пишет сайт " Петропавловск.news".





По данным издания, в школе до сих пор тяжелая атмосфера. Дети, ставшие свидетелями ЧП, не могут успокоиться. Вторую смену перевели на дистанционное обучение.





На сайте подчеркнули, что информацию о том, что девятиклассник состоит на учете в психоневрологическом диспансере, в управлении образования не подтвердили и не опровергли, поскольку такие дети наравне со всеми имеют право обучаться в средних школах.









В управлении здравоохранения сообщили, что двум детям после нападения потребовалась экстренная госпитализация. Им под наркозом обработали раны. Третий ребенок отпущен домой на амбулаторное лечение.





Подробную информацию о состоянии госпитализированных детей в облздраве не сообщают, ссылаясь на запрет от родителей. Остается только надеяться, что дети выживут", - пишет сайт.





Дополнено 13.02.2023, 14.53





Между тем в Минпросвещения заявили, что во всех школах страны проведут проверки безопасности.





По поручению министра просвещения РК по факту случившегося в школе города Петропавловска создана комиссия. В ее состав вошли представители комитета по охране прав детей, департамента по обеспечению качества в сфере образования, управления образования Северо-Казахстанской области", - сообщается на странице Комитета по охране прав детей в Facebook .





В ведомстве отметили, что в школе, где произошел инцидент, установлены камеры видеонаблюдения и имеется тревожная кнопка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.





Управлениям образования областей, городов республиканского значения поручено провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны", - сообщили в комитете.



